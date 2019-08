Valle dei Templi: riapre il giardino di Villa Aurea, con un nuovo percorso tra i resti di una necropoli [FOTO]

23 Agosto 2019 14:48

Riapre il giardino del sir inglese che fece rinascere la Valle dei Templi

Da domenica 25 agosto apre al pubblico il giardino di Villa Aurea, la residenza del capitano inglese che contribuì alla rinascita della Valle dei Templi all’inizio del ’900. Restaurato e sistemato, il giardino offre uno spaccato inedito sull’area archeologica. Tra cespugli e macchia mediterranea, si scoprono i resti di una necropoli paleocristiana con ipogei e tombe ancora visibili. “Un nuovo tassello che aggiungiamo alla visita della Valle dei Templi, già indimenticabile – spiega il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta -. Ma l’apertura del giardino ci permette di ricordare e far conoscere la figura di un mecenate d’altri tempi che ha veramente fatto rinascere la Valle e a cui dobbiamo moltissimo: quando riuscì a rialzare le colonne del tempio di Eracle, ricostituendolo alla vista, finì sulla copertina del Times. Ma poi fu dimenticato”.

La Valle dei Templi dall’Alba alle Stelle

Domenica (25 agosto) all’alba è in programma la penultima visita teatralizzata alla Valle dei Templi. Se l’anno scorso fu un esperimento partito in sordina, quest’anno i visitatori stanno riempiendo ogni replica, e hanno superato gli 800 spettatori lo scorso weekend. Sono ancora disponibili anche le passeggiate al tramonto che seguono percorsi tematici, negli ipogei sotterranei, tra le macchine edili antiche a grandezza naturale, alla scoperta dei monumenti più importanti o immersi nella natura. Ancora due domeniche: la prossima e la prima di settembre: entrare nel parco archeologico nelle ultime ore della notte, camminare pian piano, senza disturbare la Valle che si sveglia, per giungere al Tempio della Concordia immerso nella luce rosata dell’alba. La Valle è in un silenzio irreale, rotto soltanto dai rumori leggeri della Natura: gli spettatori saranno accolti da dei, eroi, eroine e diverse figure mitologiche, statue che si animeranno, tra rievocazioni di arcaici rituali, corse danzate, dispetti, litanie e versi tratti da opere di celebri autori dell’antichità, proposti dai giovani artisti della Casa del Musical guidati da Marco Savatteri, miscelati al racconto di guide esperte ed archeologi. Ma è anche possibile entrare nella Valle dei Templi al tramonto e fare il percorso inverso, ovvero immergersi pian piano nella notte che avanza. Ogni giorno fino al 15 settembre (in italiano e in inglese) si potrà seguire la guida. Per scoprire che i templi non dormono mai, anzi saranno animati da satiri, menadi, eroi, eroine e cortei di divinità che sembreranno quasi sbucare dalla penombra delle rovine archeologiche.

Le visite

Le visite classiche alla scoperta della Valle sono ogni primo weekend del mese, in concomitanza con le aperture domenicali gratuite. Oppure si può scegliere un percorso sintetico, un Bignami dei principali monumenti, fruibile ad agosto, la mattina o al tramonto. Volete scoprire le imponenti macchine edili in scala 1:1 che punteggiano la Valle nella mostra appena inaugurata “Costruire per gli dei. Il cantiere nel mondo classico”? Un archeologo vi accompagnerà, fino al 15 settembre ogni giorno alle 16, tra possenti macchinari, utensili, impalcature, sistemi di traino, di ancoraggio, trasporto e molto altro ancora, per comprendere perfettamente i metodi di costruzione degli antichi greci. Chi invece vuole tentare un’esperienza particolare come è quella di scendere sottoterra negli ipogei, potrà farlo ogni giorno fino al 15 settembre visite (sia in inglese che in italiano). Ogni visita – con costi diversi, orari e giorni da controllare – è acquistabile tramite call center (0922.1839996) oppure on line sul sito o presso la biglietteria del parco

Giardino di Villa Aurea

Curatore scientifico: Marco Longo

Direttore Parco Valle dei Templi: Roberto Sciarratta

Apertura: dal 25 agosto

ORARI: tutti i giorni 8.30 > 19

Ingresso gratuito con il biglietto di entrata alla Valle dei Templi

