Tyndaris Augustea: un’ode alla magnificenza della città dei Dioscuri [FOTO]

Celebrare la bellezza di Tindari – la sua storia millenaria, la forza evocativa, il suo fascino senza tempo – è operazione difficile quanto rischiosa, che accomuna, in genere, qualsiasi tentativo di rievocazione storica non adeguatamente supportato da una profonda conoscenza della materia. Operazione ancor più rischiosa se al dato storico non corrisponde un’adeguata narrazione artistica, in grado di restituire allo spettatore un appagamento emozionale. Se attraverso la seconda edizione di “Tyndaris Augustea” Anna Ricciardi ha inteso alzare l’asticella qualitativa dell’evento, la risposta del pubblico in termini di apprezzamento ed entusiasmo ha rappresentato l’ultimo, fondamentale sigillo a chiusura di un lavoro pensato, preparato e costruito nell’arco di parecchi mesi.

L’affascinante viaggio intrapreso al tramonto oltre i cancelli del tempo, tra le rovine dell’antica Tyndaris, la città dei Dioscuri fondata da Dionisio e divenuta colonia romana in età imperiale, sotto Ottaviano Augusto, ha vissuto tre momenti performativi dall’indiscusso valore artistico. Merito, per larghissima parte, degli attori, dei registi e delle maestranze coinvolti nella realizzazione di uno degli eventi più attesi del 63esimo Tindari Festival.

Ne “La notte della vittoria”, primo spettacolo del trittico dedicato all’epopea tindaritana, in scena all’interno del giardino di villa Greco, accampati sul promontorio di Tindari Ottaviano e Agrippa preparano la battaglia navale del Nauloco, che decreterà la sconfitta di Sesto Pompeo e la definitiva consacrazione di Ottaviano a padrone assoluto dei possedimenti romani posti a occidente. Superlativa l’interpretazione di Antonio Silvia e Luca Fiorino, nei panni, rispettivamente, di Marco Vipsanio Agrippa e di Ottaviano, mirabilmente diretti dal regista Stefano Molica. Suggestiva e dal grande impatto scenico la danza sinuosa e ancestrale di Diletta Brancatelli, a scandire i pensieri di un giovane Ottaviano in cerca di risposte da Oracoli e Dei prima dello scontro decisivo.

Una traccia di terra battuta rischiarata da sole fiaccole conduce ai piedi del maestoso Gymnasium, nel cuore dell’area archeologica, dove sulla sommità dei blocchi di pietra arenaria Cicerone pronuncia la sua orazione in difesa dei tindaritani contro i soprusi del governatore Verre. Straordinaria l’interpretazione di Elio Crifò, applauditissimo protagonista di questa seconda performance.

A chiudere il trittico una superba Cinzia Maccagnano, che nella doppia veste di regista e attrice dirige le Eumenidi di Eschilo in programma all’interno del Teatro Greco. Accanto a lei Antonio Silvia, che ben rappresenta la forza ieratica di Apollo, e Luca Fiorino che interpreta con rara eleganza il difficile ruolo di Oreste, personaggio legato alla famiglia dei Tindaridi.

Bravissimi anche i giovani e talentuosi attori Vincenzo Falcone e Mirko Gullo, mentre una menzione particolare va al coro delle Erinni/Eumenidi: Luna Marongiu, Marta Cirello, Stefania Di Stefano, Maria Chiara Pellitteri e Valeria Di Brisco. Di grande impatto emotivo la voce narrante di Paolo Marchese, le musiche di Salvo Nigro e l’interpretazione del Coro Lirico Siciliano. Preziosa, infine, la spiegazione storica fornita prima dell’inizio delle tre performance dai prof. Vincenzo Pinzone, Michele Fasolo e Antonino Crisà . Per le attrezzature sceniche si ringrazia Enza Mondello.

