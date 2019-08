Messina, incubo topi e blatte a Villa Lina: disinfestazione in tempi record [FOTO]

20 Agosto 2019 13:38

Messina, effettuati gli interventi di disinfestazione a Villa Lina: soddisfatto il consigliere Bucalo

Nelle vie Seminario Estivo, Villaggio Svizzero, Isolato 13 e Via Abetone a Messina, ieri e oggi sono stati effettuati gli urgentissimi interventi di derattizzazione e deblattizzazione. L’imponente colonia di blatte e topi aveva completamente terrorizzato gli abitanti. Su iniziativa del consigliere di circoscrizione Giovanni Bucalo sono stati allertati il dipartimento Ambiente e Sanità, diretto dal dott. Romolo Dell’Acqua, e l’Assessore all’igiene cittadino Massimo Minutoli, che si sono messi subito a disposizione per risolvere la gravosa situazione. L’intervento è stato coordinato da Giuseppe Cambria, che ha indirizzato la squadra di addetti per l’opera di messa in sicurezza e igienizzazione. “Nonostante il periodo difficile perché tutti in ferie – ha spiegato Giovanni Bucalo – siamo riusciti a risolvere questo increscioso problema in tempi record”.

