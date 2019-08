Taormina, avvocato leghista imbratta il murales dedicato a Carola Rackete: “Gli assassini in galera, prima gli italiani”

Esponente della Lega di Taormina imbratta con una bomboletta spray il murales a Taormina dedicato alla capitana della Sea Watch Carola Rackete

È durato meno di un giorno il murales a Taormina, realizzato da Tvboy, autore del bacio Di Maio-Salvini, e dedicato alla capitana della Sea Watch Carola Rackete. Il graffito, dal titolo “Santa Carola protettrice dei rifugiati”, ritraeva la capitana con in braccio un bimbo africano che indossava un giubbotto di salvataggio. Utilizzando una bomboletta spray nera, un esponente della Lega di Taormina, l’avvocato Giuseppe Perdichizzi, responsabile di Noi con Salvini, ha annerito il graffito oscurandone i volti. Lo rende noto lo stesso Perdichizzi, che ha pubblicato su fb le immagini del murales imbratto e che commenta: “Noi stiamo con lo Stato italiano, con la Guardia di Finanza. Gli assassini in galera. Prima l’Italia e gli italiani. Grazie Matteo“. Sul graffito è stato apposto un biglietto adesivo e riportante il medesimo messaggio condiviso sulla pagina social dell’esponente leghista. “Bisogna indignarsi di fronte a chi santifica degli indagati per tentato omicidio strumentalizzando i rifugiati per fini di bassa politica”– commenta in un altro post su fb l’avvocato.