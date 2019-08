Lo straordinario spettacolo delle Frecce Tricolori sul Lungomare di Reggio Calabria, ecco tutte le FOTO 

27 Agosto 2019 12:18

Le Frecce Tricolori hanno incantato domenica pomeriggio 30 mila spettatori sul lungomare di Reggio Calabria, ecco le immagini

Un pomeriggio di grande spettacolo in occasione dell’Airshow “Reggio Calabria 2019” che ha visto susseguirsi, per più di tre ore, le esibizioni di velivoli civili e militari sia d’epoca che modernissimi, in quello che è stato il preludio del piatto forte e cioè le coraggiose ed impressionanti evoluzioni delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana, una équipe di professionisti che il mondo intero ci invidia. A tutela del numerosissimo pubblico, calcolato in molte decine di migliaia di spettatori, è stata presente ed operativa anche la Croce Rossa Italiana, coinvolta nel complesso meccanismo dell’assistenza sanitaria unitamente ad altre associazioni. Presente sin dalle prime fasi dell’organizzazione dell’evento, il Comitato CRI di Reggio Calabria ha attivato, grazie anche alla collaborazione del Comitato CRI Vallata del Gallico, complessivamente 64 operatori qualificati, provenienti sia dalla Componente civile dell’Associazione che delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate (il Corpo Militare Volontario CRI e il Corpo delle Infermiere Volontarie CRI). Sono stati messi in campo, al fine di garantire la più capillare assistenza possibile, ben 2 Posti Medici Avanzati, 5 Ambulanze, di cui una militare VM90 4×4 in grado di operare anche fuori strada e su terreno sabbioso, e numerose coppie di soccorritori assegnati a delle aree di azione ben determinate. Il forte caldo, seppure un po’ più mite rispetto ai giorni precedenti, ha reso necessari numerosi interventi, ma per fortuna in tutti i casi sia la Croce Rossa che le altre associazioni volontaristiche sono intervenute con grande rapidità ed efficienza, forti di una organizzazione preventiva molto accurata. Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente f.f. del Comitato CRI di Reggio Calabria, il Dr. Luca Umberto Callea, il quale, a chiusura delle operazioni, ha avuto parole di sincero plauso per tutti i volontari impegnati nell’attività i quali sono stati coordinati sul campo dal Resp. N.A.A.Pro Dott. Francesco Principato, Dall’ Isp. del Corpo delle Infermiere Volontarie, S.lla Gina Di Beo e dalla Resp. Servizi Sig.ra Caterina Spena.

