14 Agosto 2019 16:33

Bande e majorettes hanno sfilato per le vie del centro di Spadafora: la serata è stata anche occasione per commemorare i caduti Spadaforesi del 13 agosto 1943, vittime di un bombardamento aereo

Grande successo a Spadafora del 4° Galà di Majorettes e Bande Musicali, evento organizzato dalla banda musicale Città di Spadafora con il valido supporto del Presidente Antonino Scibilia. Oltre ai padroni di casa della Banda Musicale di Spadafora diretta dal M° Nicola Scibilia, hanno partecipato anche la Corpo Filarmonico Città di Savoca guidato dal M° Carmelo Curcuruto, e la banda di San Pier Niceto “P. Nastasi” diretta dal M° Giuseppe Ruggeri. Presenti anche le Majorettes “Kalactine” di Caronia e”P. Nastasi” di San Pier Niceto. La manifestazione è stata condotta, in maniera impeccabile, da Remigare Giovanni, brillante e capace di prendere per mano il pubblico in un viaggio tra storia e musica.

Il Galà è iniziato alle 18,30 quando bande e majorettes hanno iniziato a sfilare per le vie del centro, alle 20:00 è stato lo stesso Remigare a dare il benvenuto a tutti i partecipanti al Parco Urbano Sportivo “San Giuseppe” prima di congedarli per una breve pausa. Lo spettacolo vero e proprio ha avuto inizio alle 21,30 con l’esibizione della Banda di Savoca. A seguire sono stati i musicisti della Banda di San Pier Niceto a mettere in scena pezzi di repertorio. A chiudere il cerchio, invece, sono stati proprio i padroni di casa a suonare diretti dal Maestro Nicola Scibilia e dal Cavalier Giovanni Scibilia.

Una volta conclusa la rassegna, il presidente Nino Scibilia ha voluto ringraziare quanti hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione, partendo dall’amministrazione comunale nella persona del Sindaco dott.ssa Tania Venuto presente alla serata e che da ex allieva dalla Banda locale ha voluto ricordare i bei trascorsi con quella che è stata definita una vera e propria famiglia, invitando tutti i genitori di far avvicinare i figli alla musica.

C’è stata anche l’occasione di commemorare i caduti Spadaforesi del 13 agosto 1943, vittime di un bombardamento aereo. E’ stato rispettato un minuto di silenzio con lo squillo delle trombe, una volta finito è stato suonato l’Inno di Mameli che, dunque, concluso la serata tra gli applausi del pubblico che ha apprezzato l’intero spettacolo.

Il Presidente Scibilia ha voluto ringraziare anche l’Anbima Sicilia nella persona del presidente Ivan Martella, la Casa Musicale Sanfilippo, la New Star (Amplificazione e luci), i commercianti della Via Umberto I e tutti i genitori di musicanti che hanno collaborato nella sfilata delle bande musicali per le vie cittadine.

La 4° edizione del Galà di Majorettes e bande Musicali si inserisce nel Festival Bandistico “Terre di Sicilia Summer edition“. E’ un progetto realizzato dall’Anbima Sicilia, l’Associazione Nazionale Delle Bande Musicali Italiane, e autofinanziato che si propone di favorire la produzione e la diffusione delle attività bandistiche mediante eventi che abbiano una valenza di carattere musicale, sociale, culturale ed aggregativa unitamente alla promozione turistica del territorio.

Valuta questo articolo