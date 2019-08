Sicilia, cresce la domanda di immobili di pregio: case di villeggiatura sempre più popolari per gli acquirenti internazionali [DATI]

13 Agosto 2019 11:04

Il mercato immobiliare siciliano continua a crescere e u no dei principali driver dell’andamento positivo è la forte domanda dall’estero , che raggiunge il suo picco nella zona di Ragusa, dove gli acquirenti internazionali rappresentano il 70% del totale

La domanda sul mercato immobiliare residenziale siciliano continua a crescere, soprattutto per gli immobili di pregio. Grazie al suo ricco patrimonio culturale, al clima mediterraneo e allo scenario unico, l’isola sta attirando un numero crescente di acquirenti internazionali insieme a quelli domestici. “Il mercato immobiliare siciliano continua a registrare una crescita. Uno dei principali driver dell’andamento positivo è la forte domanda dall’estero. Oltre alle residenze private, notiamo una tendenza crescente all’utilizzo di seconde case come investimento attraverso la formula dell’affitto”, afferma Christoph Feigenbutz, Country Manager di Engel & Völkers Italia.

Palermo e Cefalù

Il tratto di costa tra la capitale dell’isola, Palermo, e Cefalù, è un luogo particolarmente rinomato, grazie ai suoi luoghi storici e alle numerose spiagge. Gli acquirenti nazionali e internazionali si dividono il mercato. I clienti italiani acquistano in Sicilia per realizzare il sogno di possedere una casa sull’isola, mentre gli acquirenti dall’estero – molti dei quali provenienti dalla Svizzera, seguiti da Germania, Belgio, Inghilterra e Stati Uniti – tendono ad acquistare immobili sull’isola come investimento. Tra le location principali, il centro di Palermo e il centro storico di Cefalù. La città costiera è una delle destinazioni turistiche più famose dell’isola e quindi particolarmente ambita. Le proprietà, in particolare ville, sono state vendute qui per un massimo di 2 milioni di euro.

Catania

Le proprietà residenziali nel cuore delle città ai piedi dell’Etna stanno diventando sempre più popolari di anno in anno. Una ricca vita culturale, una vista panoramica sul vulcano attivo più grande d’Europa e collegamenti agevoli fanno di Catania una metà interessante per i possibili acquirenti. Quelli nazionali dominano il mercato, attestandosi al 94% del totale, ma si può osservare comunque un aumento della domanda anche da parte di acquirenti internazionali. “Catania e i suoi dintorni rappresentano un richiamo principalmente per quegli acquirenti interessati alla prima casa. Le tipologie di proprietà più ricercate sono appartamenti con terrazze vicino a “Corso Italia” o ville con vista sul mare e sull’Etna“, afferma Luca Venora, Licence Partner di Engel & Völkers Catania. Secondo le stime di Engel & Völkers, nei prossimi anni la domanda continuerà a crescere, in particolare nell’area attorno alla città.

Taormina e l’Etna

La sua spettacolare posizione tra montagne e mare rende Taormina una delle città turistiche più popolari dell’isola. Qui, circa il 70% degli acquirenti sono italiani. Il restante 30% è rappresentato da potenziali clienti di origine tedesca, svizzera e svedese che intendono acquistare una proprietà per le vacanze. Inoltre, i residenti locali investono in queste zone anche su seconde case. “Gli acquirenti a Taormina sono principalmente interessati alle ville in prossimità del mare e agli appartamenti di alta qualità nel centro storico con box o posto auto “, afferma Antonio Carnazza, Licence Partner di Engel & Völkers Taormina-Etna.

Ragusa

La regione che si estende tra Ragusa e Modica nel sud della Sicilia rimane un luogo celebre per gli investimenti immobiliari. I potenziali acquirenti sono affascinati dal panorama, dalla storia e dall’architettura dell’area. La città di Ragusa è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002 per via dei suoi grandi edifici barocchi del XVIII secolo. I clienti internazionali rappresentano il 70% dei clienti, provenienti principalmente dalla Svizzera e dal Regno Unito. Molti trascorrono qui i mesi invernali, approfittando del clima mite. Il restante 30% è costituito da acquirenti italiani, molti dei quali provengono dal nord Italia e sono alla ricerca di una casa al mare. Gli acquirenti sono anche interessati alle grandi tenute di campagna e case padronali, nonché a ville moderne con giardino e piscina vicino al mare.

Siracusa

Un’altra destinazione turistica molto rinomata è Siracusa, sulla costa sud-orientale dell’isola. Le spiagge qui sono tra le più belle di tutta Italia. Oltre il 60% degli acquirenti è rappresentato da italiani. La maggior parte di quelli internazionali proviene invece da Regno Unito, Germania e Francia. Le proprietà più ricercate includono appartamenti a Ortigia con terrazza e vista sul mare, nonché ville direttamente sulla costa. Nel centro storico di Ortigia, i prezzi possono raggiungere i 6.000 euro al metro quadro. Secondo le previsioni di Engel & Völkers, i prezzi subiranno ulteriori aumenti nei prossimi mesi a causa dell’elevata domanda.

Andamento del mercato: prezzi stabili

Nei prossimi mesi, i prezzi degli immobili in Sicilia rimarranno stabili. La domanda di prime e seconde case continuerà a crescere nella seconda metà del 2019. “Gli immobili sull’isola rappresentano comunque un buon investimento per il futuro“, afferma Christoph Feigenbutz. Le zone più ambite rimangono Taormina, Siracusa, Palermo Mondello e Cefalù.

