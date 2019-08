Reggio Calabria: a Staiti la 3ª edizione del Grekanik Art Fest

11 Agosto 2019 14:13

Reggio Calabria: dal 18 al 20 Agosto nell’incantevole Borgo di Staiti la 3ª edizione del Grekanik Art Fest

Dal 18 al 20 Agosto nell’incantevole Borgo di Staiti, che si erge maestoso nell’area Grecanica, borgo ricco di arte e cultura grecanica-bizantina in cui il simbolo è l’Abbazia di S.Maria dei Tridetti – ai apre con molto entusiasmo la III Edizione del grekanik art fest – Il Festival delle Arti dell’Area Grecanica Calabrese – Ideato dal Direttore Esecutivo ed Artistico Ing.D.Spanò, appassionato di arte, musica, cultura calabrese, che ha creato una kermesse di arte e cultura a 360° tra tradizione e modernità. Un Programma ricco ed articolato con 2g pieni di ospiti importanti ed emergenti, un modo per divulgare, condividere, arricchire, la visione artistica e culturale della Calabria grecanica del versante jonico-reggino.

Si parte il 18 h.21,30 con il Concerto Live dei Behike Moro un giovanissimo gruppo di talenti calabrese che sanno ottimamente mixare musiche e testi della tradizione popolare e sonorità ritmate e moderne, per una contemporaneità musicale eccelsa e di gusto. Ad accompagnare la serata del Concerto dei Behjke Moro e la Sagra delle zeppole calabresi offerte da La Taverna dei Santi. il 20 Agosto una cera e propria immersione di Cultura ed Arte dalle 18,30 con il salotto letterario con grandi Autori e la presentazioni dei loro ultimi lavori letterari, con : Mimmo Gangemi (Marzo per gli Agneli) , Gioacchino Criaco (La Maligradi) , Antonio Tassone Anton Francesco (Lumache), Giuseppe Antonio Martino (Il Barone), dialogheranno con la Giornalista RAI Anna La Rosa e la Giornalista de Linkiesta Eleonora Aragona – intermezzi di poesia in vernacolo e musica popolare con il Grande cantastorie e poeta Gianni Favasuli Fan – Infine serata ancora Gastronomia con la Sagra della Pitteglia Grecanica e Grande chiusura con il Concerto Live di Fabio Macagnino alla chitarra e voce in uno scenario magico tra scorgi del borgo di staiti, pitture, sculture di stile mediterraneo in modo particolare con l’ esposizione delle Sculture Giganti ” Protogonoi Grecanici” ed altre opere del Maestro Domenico Carteri per una cornice magica all’insegna dell’arte.

