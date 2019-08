Reggio Calabria, sarà rimossa l’ultima cabina telefonica della città [FOTO]

4 Agosto 2019 21:57

Reggio Calabria, l’avviso della TIM sull’ultima cabina telefonica del centro storico: tra meno di un mese sarà rimossa

“Questa cabina sarà rimossa“: il cartello della TIM è stato affisso l’1 luglio alla cabina telefonica di via Osanna, accanto il teatro Cilea (lato Nord). E’ l’ultima, se non una delle ultime, cabine telefoniche di Reggio Calabria. La data prevista per la rimozione è il 2 settembre.

La TIM, citando una delibera dell’AGCOM, avvisa della rimozione e nell’avviso specifica ai Clienti che “per chiedere che questo telefono pubblico resti attivo, può inviare una PEC all’indirizzo cabinatelefonica@cert.agcom.it entro la data di affissione di questo avviso (ormai, quindi, il tempo è scaduto ndr), indicando i suoi dati, l’indirizzo della cabina e la motivazione della richiesta“.

Una nuova direttiva europea approvata da pochi mesi ha declassato le cabine telefoniche: non sono più un “servizio universale” e quindi lo Stato non è più costretto a garantirne la presenza. Tuttavia la loro utilità è costantemente diminuita nel corso degli ultimi anni con l’avvento degli smartphone e il superamento delle telefonate come strumento di comunicazione diretta, ormai sostituito dalle app di messaggistica istantanea. Se sono in netto calo le utenze di telefonia fissa, figuriamoci quanto possano mancare le cabine telefoniche pubbliche. Se non per un senso di nostalgia per il ricordo di strumenti ormai antichi e superati.

