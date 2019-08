A Reggio Calabria la 3ª edizione del Premio “Luigi De Sena” [FOTO e INTERVISTE]

31 Agosto 2019 22:41

A Reggio Calabria la 3ª edizione del Premio “Luigi De Sena”. All’evento ha partecipato il capo della Polizia Franco Gabrielli, il quale, dopo un breve intervento, ha scoperto la stele commemorativa in memoria dell’ex prefetto della città dello Stretto

Si è svolta questa sera davanti la Prefettura di Reggio Calabria, la terza edizione del Premio “Luigi De Sena” in ricordo dello scomparso Prefetto della provincia reggina. All’evento ha partecipato il capo della Polizia Franco Gabrielli, il quale, dopo un breve intervento, ha scoperto la stele commemorativa in memoria dell’ex prefetto della città dello Stretto. Nella serata, animata dall’Orchestra giovanile di fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova, ci sono stati gli interventi del prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani e del presidente dell’Associazione culturale “Centro Studi Luigi De Sena” Francesco Cirillo. Durante la manifestazione, presentata dal giornalista del “Mattino” di Napoli Antonello Velardi, è stato proiettato un breve filmato in ricordo di Luigi De Sena.

I premi per questa edizione sono stati conferiti: alla memoria del prefetto Antonio Manganelli ex capo della Polizia, alla signora Tina Montinaro moglie di Antonio, un agente della scorta del giudice Giovanni Falcone, al prefetto Michele di Bari, al prefetto Alessandro Pansa e al procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo Federico Cafiero de Raho.

Valuta questo articolo