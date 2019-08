Reggio Calabria: ponte deteriorato a Melito. Crea: “fare verifiche e interventi” [FOTO e VIDEO]

4 Agosto 2019 09:24

Reggio Calabria, Crea: “si allunga l’elenco dell’Ancadic dei ponti e dei sottopassi sulla SS106 e non solo bisognevoli di verifiche e interventi”

“Scrivo, quale Referente unico dell’A.N.CA.DI.C, associazione che promuove e tutela il patrimonio paesaggistico, l’ambiente e la viabilità, per richiedere un urgente intervento di messa in sicurezza del ponte stradale della Ss 106 al km. 33+IV sovrastante il torrente Arcina, località Pilati di Melito di Porto Salvo che minaccia rovina. Sono evidenti i processi di infiltrazione dell’acqua, di ossidazione e corrosione delle armature che hanno portato all’espulsione del copriferro della soletta dell’impalcato e alla riduzione della sezione resistente delle barre stesse. Lungo l’impalcato del ponte stradale lato mare è situata una vetusta e corrosa condotta fognaria in più parte bucata, di conseguenza i liquami fognari gocciolano continuamente e formano in diversi punti sul sottostante terreno dei laghetti con pregiudizio per l’ambiente e per i passanti. Le esalazioni odorigine di natura fognaria che si sprigionano dalla suddetta condotta invadono le vicine abitazioni e un’attività commerciale di pizzeria situata a pochi metri. Anche il ponte stradale poco più a valle situato sulla via Pilati che si immette sulla Ss 106 direzione Taranto è in stato di forte degrado che ha portato in più punti all’espulsione del copriferro e alla corrosione dell’armatura metallica”, è quanto scrive in una nota Vincenzo Crea, referente unico dell’Ancadic. “I pilastrini in cemento armato si sono assottigliati e la spalletta del ponte lato Reggio è pericolante, se qualcuno si appoggia inevitabilmente cade nel vuoto. Lo stato dell’arte dice, agli occhi del comune cittadino osservatore, che le strutture in questione sono in stato di completo abbandono e mai manutenute. A mio avviso si potrebbe ravvisare un pericolo per la circolazione sovrastante e sottostante in entrambi i tratti di strada, pertanto la situazione richiede una iniziativa di pronto intervento per eseguire abbattimento di corpi di calcestruzzo ammalorato dal tempo per le evidenti infiltrazioni di acqua piovana e la successiva messa in sicurezza delle strutture, previo verifiche tecniche finalizzate all’individuazione delle cause e procedere con i conseguenziali interventi di messa in sicurezza. Il tutto in tempi brevi atteso che perdurando la situazione di potenziale pericolo si può verificare il collasso delle strutture o parte di esse. Anche per quanto riguarda i gravi inconvenienti igienico sanitari determinati dalla condotta fognaria situata lungo il ponte stradale della Ss 106 bisogna intervenire con urgenza a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, provvedendo alla sostituzione della condotta, in quanto sempre a mio avviso, un intervento di risanamento non appare fattibile visto lo stato di corrosione della stessa. Sono state immediatamente attivate le Istituzioni e gli Enti competenti”, conclude.

Valuta questo articolo