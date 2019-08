Reggio Calabria: grande entusiasmo a Piazza Duomo per la presentazione della Reggina. Gallo preannuncia un grande colpo di mercato [FOTO e VIDEO]

9 Agosto 2019 21:40

Reggio Calabria: grande entusiasmo a Piazza Duomo per la presentazione ufficiale della Reggina versione 2019/20

Grande entusiasmo a Piazza Duomo per la presentazione ufficiale della Reggina versione 2019/20. A condurre l’evento ci sono due tra i giornalisti più in vista del panorama nazionale. Si tratta di Simona Rolandi e Maurizio Compagnoni. Un’occasione per conoscere i protagonisti dell’annata che verrà e stringersi attorno ai colori amaranto. La serata sarà allietata da ospiti di prim’ordine. Dopo i saluti del massimo dirigente della Reggina e quelli istituzionali del sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, sul palco si succederanno la cantante Silvia Mezzanotte, gli showmen Dario Bandiera e Pasquale Caprì e l’artista reggino Augusto Favaloro. A curare il Dj Set Albert Marzinotto, vincitore dell’edizione 2015 di Top Dj su Sky Uno. Nel corso della kermesse sarà inoltre sorteggiato, tra le cards abbonamenti sottoscritte per la stagione 19/20, un buono di 200€ spendibile allo Store ufficiale di piazza Duomo o in alternativa due tessere abbonamenti valide per qualsiasi settore dello stadio.

Reggina: a Piazza Duomo anche Ciccio Cozza

Apoteosi per Ciccio Cozza a Piazza Duomo: l’ex capitano amaranto farà parte dell’area scouting della Reggina.

Reggina, il responsabile del settore giovanile: “la società punta tantissimo sul settore giovanile”

Sul palco a Piazza Duomo anche il responsabile del settore giovanile della Reggina Spataro: “la società punta tantissimo sul settore giovanile, lavoro con i giovani da 15 anni e qui si può lavorare benissimo”.

Reggio Calabria: a Piazza Duomo la presentazione della Reggina, sul palco Silvia Mezzanotte, Pasquale Caprì e Dario Bandiera

Sul palco di Piazza Duomo a Reggio Calabria per la presentazione della Reggina la cantante Silvia Mezzanotte, l’artista reggino Pasquale Caprì ed il comico siciliano Dario Bandiera.

Reggina, Gallo preannuncia un grande colpo di mercato: “l’attaccante sarà straniero”. Tutte le strade portano a Bendtner

Grande entusiasmo a Piazza Duomo per la presentazione della Reggina. Luca Gallo, nel prendere la parola, fa esplodere i tifosi: “siamo vicini ad un grande attaccante straniero”. Tutte le strade portano a Bendtner, ex Juventus ed Arsenal.

Reggina, il presidente Gallo: “acquisteremo tre giocatori, uno in questi minuti”

Il Presidente Luca Gallo sta costruendo una grande Reggina con un calciomercato di tutto rispetto. Il massimo dirigente amaranto si sbottina: “acquisteremo tre giocatori, uno proprio in questi minuti, il Ds Taibi questa sera non ci sarà per definire tutto”.

Reggio Calabria, Piazza Duomo gremita di tifosi della Reggina: parte la serata

La serata di presentazione della Reggina a Piazza Duomo è partita con l’inno della squadra. Sul palco Simona Rolandi e Maurizio Compagnoni

Reggio Calabria: a Piazza Duomo per la presentazione della Reggina, due sposi festeggiano sul palco

Grande entusiasmo a Piazza Duomo per la presentazione ufficiale della Reggina versione 2019/20, tra pochi minuti l’inizio. Intanto due sposi festeggiano sul paco dove salirà la squadra e tutti gli ospiti.

Reggina: la squadra è arrivata a Piazza Duomo

Tra pochi minuti l’inizio della presentazione ufficiale della Reggina. Intanto la squadra è arrivata a Piazza Duomo.

Valuta questo articolo