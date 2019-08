Reggio Calabria, paura nella notte nel centro storico: auto in fiamme sul Corso Garibaldi [FOTO LIVE]

20 Agosto 2019 01:13

Reggio Calabria, un’auto è andata in fiamme pochi minuti dopo la mezzanotte in pieno centro

Notte di paura nel centro storico di Reggio Calabria dove, pochi minuti dopo la mezzanotte, un’auto ha preso fuoco all’incrocio tra il Corso Garibaldi e via Foti. L’auto si trovava parcheggiata proprio all’incrocio, addossata al chiosco del laboratorio ottico Virduci (che ha subito dei danni), e non c’erano persone a bordo nel momento in cui è divampato l’incendio. Soltanto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio, in quanto i pompieri sono arrivati in modo celere e hanno domato le fiamme in pochi minuti evitando che il rogo si propagasse alle auto e abitazioni adiacenti. L’auto coinvolta dalle fiamme è comunque pesantemente danneggiata. Adesso gli stessi vigili del fuoco, coadiuvati da una pattuglia dei Carabinieri, stanno procedendo ai rilievi del caso con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire se l’incendio è di natura dolosa o accidentale. Al momento non si conosce l’identità del proprietario dell’auto, in quanto non si trova sul posto.

