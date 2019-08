Reggio Calabria, spacciavano droga nelle scuole e nei locali della movida notturna e truffavano ignari correntisti bancari: 18 arresti [NOMI, FOTO, VIDEO e DETTAGLI]

7 Agosto 2019 10:46

Reggio Calabria: arresti per traffico di droga e riciclaggio in riva allo Stretto, colpite 18 persone. Tutti i nomi, le foto e i dettagli

Stamattina a Reggio Calabria i Carabinieri hanno arrestato 18 persone dopo un blitz scaturito da un’inchiesta coordinata dalla Procura di Reggio Calabria in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare per persone considerate responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di droga, riciclaggio e detenzione illegale di armi.Le indagini hanno accertato l’operatività di due organizzazioni criminali, una operante nel traffico di droga destinata al mercato del capoluogo calabrese, con predilezione per i locali della movida reggina, l’altra attiva nel riciclaggio dei proventi illeciti realizzati attraverso l’acquisizione fraudolenta delle credenziali di accesso da quasi 200 correntisti convinti di essere contattati dalla propria banca. Di seguito i dettagli delle due operazioni:

Reggio Calabria, Operazione “RANDOM”: esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, accusate di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Nelle scorse ore, in Reggio Calabria ed in altre città del territorio nazionale, i Carabinieri del Comando Provinciale reggino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emesse dal GIP del locale Tribunale, su richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia diretta dal dott. Giovanni Bombardieri, nei confronti di:

(in carcere)

Francesco Lonano, nato a Tropea il 03.01.1968; Antonio Massimo Condello, nato a Reggio Calabria il 22.04.1971, detenuto nella casa circondariale di Reggio Calabria “G. Panzera”; Davide Divino, nato a Reggio Calabria il 01.12.1987; Reda Elanakdi, nato in Marocco il 18.04.1982; Luca Adornato, nato a Reggio Calabria il 07.12.1979; Lahchen Najih alias “MOUASSINE”, nato in Marocco il 27.01.1987; Mansour Mbengue alias “POGBA”, nato in Senegal il 10.02.1987; Giuseppe Campicelli, nato a Reggio Calabria il 07.02.1979;

(arresti domiciliari)

Demetrio Condello, nato a Reggio Calabria il 14.08.1996; Antonia Condello, nata a Reggio Calabria il 07.07.1998; Annunziata Elisabetta Foti, nata a Reggio Calabria il 28.05.1966; Silvia Lipari, nata a Melito Porto Salvo il 12.07.1985; Naim Faouzi, nato in Marocco il 18.12.1983; Salvatore Lonano, nato a Tropea il 08.02.1992; Youssef Rachid alias “ITALIA UNO”, nato in Marocco il 20.06.1969;

ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, lesioni personali, riciclaggio, detenzione illegale di arma comune da sparo, mutilazione fraudolenta della propria persona. Il provvedimento cautelare scaturisce dagli esiti di un’attività di indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Reggio Calabria-Rione Modena e coordinata dal Sostituto Procuratore Gianluca GELSO, che ha permesso di accertare l’operatività di un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, eroina e cocaina, talora anche per ingenti quantitativi, approvvigionata nella provincia di Reggio Calabria (in particolare, Sinopoli e Sant’Eufemia d’Aspromonte) e destinata alla commercializzazione nel capoluogo reggino.

In particolare, le investigazioni avviate dai Carabinieri a seguito dell’arresto in flagranza di Francesco Lonano, risalente all’aprile 2017, hanno permesso di accertare come gli indagati, al fine di organizzare in maniera più strutturata e sistematica lo spaccio di stupefacenti nel capoluogo, avessero individuato – in via 2 Settembre, quindi prossimo sia alla movida notturna, sia a diversi istituti scolastici – un locale nel centro di Reggio Calabria da ristrutturare e adibire a sala giochi e circolo ricreativo (con insegna “RANDOM”) in cui concentrare l’illecita attività di spaccio. Particolarmente utile si è rivelato il monitoraggio del locale, di fatto oggetto di ristrutturazione e utilizzato come temporaneo deposito della droga da smerciare, che ha permesso di comprovare una fiorente attività di spaccio avviata principalmente da Antonio Condello e Davide Divino, con cessioni concordate previo contatto telefonico da parte degli acquirenti abituali che si limitavano a fissare l’orario dell’incontro, essendo noti il luogo dello scambio e la “merce” da acquistare.

Dal contenuto delle conversazioni captate dai Carabinieri, infatti, si ha contezza della partecipazione dei diversi indagati – ognuno nello svolgimento del proprio ruolo, con la “propria” clientela nelle diverse aree del tessuto urbano – all’organizzazione del traffico illecito: Francesco Lonano, Antonio Massimo Condello e Davide Divino, veri e propri promotori del sodalizio, acquisivano la droga (cocaina, marijuana e, talvolta, eroina), ne organizzavano il trasferimento verso il capoluogo, il taglio e il confezionamento in dosi per la successiva cessione.

Nel complesso, sono stati individuati quali componenti della rete di spaccio gli indagati Reda Elanakdi, Lahchen NAJIH alias “MOUASSINE”, Mansour MBENGUE alias “POGBA”, Luca Adornato, RACHID Youssef, Silvia Lipari, Naim FAOUZI, Antonia Condello, Demetrio Condello, Annunziata Elisabetta Foti e Giuseppe Campicelli, che si occupavano di cedere in strada o presso le rispettive abitazione i quantitativi – anche significativi – di droga distribuita da Antonio Massimo Condello, Davide Divino e Francesco Lonano. Su tutti spicca, però, la figura di Francesco Lonano, originario di Parghelia (VV) ma con lunghi trascorsi nel reggino, intenzionato a governare rigidamente la rete di spaccio, indispensabile a preservare il proprio “mercato”: nel corso delle indagini sono stati documentati numerosi episodi in cui Francesco Lonano ha aggredito o ha minacciato con una pistola i partecipi del sodalizio, perché insolventi rispetto alle “partite” di droga a loro assegnate.

In un caso, in particolare, dopo aver disposto l’aggressione nei confronti di Lahchen NAJIH alias “MOUASSINE” – anche lui indagato e destinatario della presente misura – simulava un incidente stradale per giustificare le lesioni cagionate (giudicate guaribili in 30 giorni dai sanitari che lo hanno visitato), incassare il risarcimento dalla compagnia assicurativa e compensare, così, il debito vantato per la fornitura di cocaina e marijuana. Inoltre, al fine di eludere le investigazioni, Francesco Lonano, assieme al figlio Salvatore, ad ADORNATO e a DIVINO, hanno ricercato persone compiacenti cui far attivare conti correnti bancari e carte prepagate, necessarie per custodire i proventi delle attività illecite; in ragione del carattere sistematico di tali condotte, Francesco LONANO e Luca ADORNATO sono risultati pienamente coinvolti in ulteriori attività di riciclaggio, per le quali sono destinatari di misura restrittiva nell’ambito dell’indagine “FULLONES”, anch’essa eseguita oggi dall’Arma reggina.

In altri casi, Francesco LONANO e il figlio Salvatore hanno fatto sottoscrivere false dichiarazioni di prestito ad alcuni spacciatori dell’organizzazione, per giustificare il debito contratto per l’acquisto dello stupefacente, consumando pertanto anche ulteriori reati di estorsione e usura ai danni di taluni partecipi dello stesso sodalizio criminale. Fra gli indagati, Youssef RACHID, accusato di numerosi episodi di spaccio, non è stato raggiunto dell’odierno provvedimento poiché espulso per motivi di sicurezza nazionale nel giugno 2017.Nel corso dell’attività sono state tratte in arresto in flagranza di reato 5 persone e sottoposti a sequestro 290 grammi di cocaina, 630 grammi di marijuana e 5.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Reggio Calabria, Operazione “FULLONES”: esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio

Nelle scorse ore, in Reggio Calabria, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal dott. Giovanni BOMBARDIERI, nei confronti di:

Luca Adornato, nato a Reggio Calabria il 07.12.1979; Mihail Cristinel Besleaga, nato in Romania il 28.10.1973; Biagio Carannante, nato a Bacoli (NA) l’01.01.1967; Francesco Lonano, nato a Tropea il 03.01.1968; Martino Marcello Rossi, nato a Lamezia Terme (CZ) il 26.05.1971,

ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio dei proventi illeciti scaturiti dall’accesso abusivo a sistema informatico o telematico, dalla detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici o telematici e dalla frode informatica.

Il provvedimento cautelare compendia gli esiti di un’articolata indagine (denominata “FULLONES”, dal modo in cui venivano appellati coloro che lavavano i tessuti nell’antica Roma), condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Reggio Calabria – Principale e coordinata dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni e dal Sostituto Procuratore Nunzio De Salvo, che ha avuto inizio nel luglio 2017, allorquando si decise di approfondire in maniera omogenea ed unitaria decine di denunce che pervenivano da numerosi comandi dell’Arma dislocati sull’intero territorio nazionale.

Tale esame preliminare ha consentito di accertare che tutte le denunce presentate erano caratterizzate dalla medesima condotta delittuosa: le vittime affermavano sempre di essere state tratte in inganno da mail, pervenute sui propri account di posta elettronica con loghi contraffatti di vari istituti di credito, che le invitavano ad inserire i dati riservati per l’accesso ai propri conti correnti in maschere del tutto similari a quelle realmente in uso alle pagine home banking dei loro istituti di credito (cd. phishing).

In denuncia le vittime hanno precisato che, già pochi minuti dopo aver comunicato le credenziali di accesso, dai loro conti correnti venivano effettuati uno o più bonifici bancari in favore di altri conti correnti e/o carte prepagate intestate a soggetti a loro sconosciuti, che dai successivi accertamenti sono risultati residenti nella città di Reggio Calabria.

L’elemento decisivo per lo sviluppo dell’odierna attività d’indagine è emerso la mattina dell’11 luglio 2017, data in cui la Stazione Carabinieri di Arese (MI) ha trasmesso all’Arma reggina una denuncia, presentata pochi minuti prima, per una sottrazione illecita di 9.300 euro dal conto corrente bancario della vittima, accreditati su di un conto attivato presso un istituto di credito di Reggio Calabria, già in parte prelevati pochi minuti dopo il bonifico presso un da uno sportello bancomat.

Accedendo alla filiale presso la quale era avvenuto il prelievo, i Carabinieri hanno acquisito le immagini del circuito della videosorveglianza: tale tempestivo intervento, a pochissima distanza dal prelievo, ha consentito di superare il complesso di accortezze (fra le quali, utenze telefoniche non intestate o intestate a terzi estranei all’attività delittuosa, linguaggio criptico delle conversazioni e triangolazioni con altri conti correnti) che gli indagati avevano predisposto per eludere le indagini, permettendo l’identificazione di colui che aveva prelevato il denaro in Luca Adornato.

Le serrate attività tecniche che sono seguite all’identificazione di Luca Adornato hanno consentito di documentare compiutamente il modus operandi del sodalizio, in grado di acquisire da complici al momento non identificati – specializzati nella predisposizione e nell’invio delle false mail apparentemente provenienti da istituti di credito, con le quali si chiede al cliente di collegarsi ad un link e di inserire le proprie credenziali – i codici di accesso ai profili home banking dei correntisti (ed in particolare, nella maggior parte dei casi, di titolari di carte prepagate Postepay Evolution), per poi sostituirsi ai titolari e disporre bonifici non autorizzati in favore di altri conti correnti o carte prepagate; successivamente il danaro veniva prelevato in contanti lo stesso giorno del bonifico e suddiviso, in parte al titolare della carta prepagata, in parte ai componenti dell’associazione e in parte riversata alle organizzazioni specializzate nel “phishing”.

Il carattere sistematico delle condotte illecite perseguite e la necessità di eludere le investigazioni che sarebbero state avviate a seguito delle denunce presentate dagli intestatari dei conti correnti hanno reso necessario il reclutamento di altri complici, disponibili – dietro il pagamento di un piccolo corrispettivo, di solito intorno a 100 euro – ad attivare appositamente una carta prepagata o un conto corrente, ovvero a mettere a disposizione i propri già attivi, per far accreditare sugli stessi le somme dei citati bonifici e consentirne l’immediatamente prelievo.

Con riferimento al ruolo dei singoli nell’ambito consorteria indagata, Luca Adornato, Biagio CARANNANANTE, Martino Marcello ROSSI e Francesco LONANO sono risultati attivi nel reclutamento di persone disponibili ad intestarsi carte prepagate al fine di far riversare sulle stesse i proventi delle truffe informatiche, mentre il lametino ROSSI, tramite Mihail Cristinel BESLEAGA, romeno residente a Roma, teneva i contatti con le organizzazioni criminali che si occupavano di carpire le credenziali d’accesso ai conti correnti bancari e di disporre illecitamente i bonifici.

Sono tuttora in corso gli approfondimenti sulla posizione di 111 persone – principalmente, ma non esclusivamente, reggini in contatto con i destinatari dell’odierna misura – che avrebbero attivato conti correnti o carte prepagate, mettendoli al servizio dell’associazione per consentire il transito del denaro, complessivamente quantificato in 171mila euro, sottratto a quasi 200 vittime.

Infine spiccano, tra gli arrestati, Francesco LONANO e Luca ADORNATO, destinatari di una ulteriore misura cautelare nell’ambito dell’indagine “RANDOM”, anch’essa eseguita in data odierna dall’Arma reggina.

Valuta questo articolo