Reggio Calabria: lastre di eternit abbandonato nella zona sud della città [FOTO]

28 Agosto 2019 15:38

Reggio Calabria: nella zona di Ravagnese sono presenti lastre di eternit abbandonate

Nella zona sud della città di Reggio Calabria e precisamente in Via Sant’Elia di Ravagnese, sono presenti varie lastre di eternit abbandonate tra i rifiuti. L’eternit nel momento in cui si rompe diventa un serio pericolo per la salute dei cittadini.

