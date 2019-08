Reggio Calabria, è un Ferragosto di follia: pauroso incidente nel centro storico: auto sfonda vetrina e finisce dentro il negozio [FOTO LIVE]

15 Agosto 2019 12:30

Reggio Calabria, Ferragosto di follia nel centro storico della città: auto finisce dentro un negozio

E’ un Ferragosto di follia a Reggio Calabria: dopo l’incidente sul corso Garibaldi, pochi minuti fa si è verificato un altro sinistro nel centro storico della città, a pochi metri dal corso cittadino e precisamente nell’incrocio tra via San Francesco da Paola e via Aspromonte dove una Lancia Ypsilon ha sfondato la vetrina del negozio amplifon ed ha fermato la sua corsa dentro il punto vendita, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale.

