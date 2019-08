Reggio Calabria, lo sfogo di una mamma che chiede giustizia per le cure al figlio autistico: “la legge non può essere un optional” [FOTO E INTERVISTA]

27 Agosto 2019 12:50

Reggio Calabria: la signora Angela Villani ha incontrato la stampa a piazza Italia per illustrare le inadempienze dell’Asp nei confronti del figlio

Questa mattina la signora Angela Villani, mamma del piccolo Matteo, bimbo autistico di 5 anni, ha incontrato la stampa a piazza Italia per illustrare le inadempienze dell’Asp condannata dal Tribunale di Reggio Calabria al pagamento delle spese per le terapie del figlio. Ad oggi, l’Azienda sanitaria provinciale non ha provveduto ad ottemperare la sentenza né i vertici aziendali hanno mai incontrato i genitori di Matteo nonostante le continue sollecitazioni. La signora Villani questa mattinata è stata ricevuta dal prefetto di Reggio Calabria per cercare di risolvere questa atavica e drammatica vicenda. Matteo ha bisogno delle terapie altrimenti i piccoli “progressi” fatti sino ad oggi, non varranno più nulla.

