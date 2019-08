Reggina batte Vicenza di fronte ad un Granillo gremito: spettacolo in campo e sugli spalti, Reginaldo show

6 Agosto 2019 22:27

La Reggina ha conquistato l’accesso al secondo turno della Coppa Italia, vincendo per 3-2 contro il Vicenza di Mimmo Di Carlo grazie ad un super Reginaldo

La Reggina dà spettacolo al Granillo di fronte a 6750 spettatori in visibilio. Questa città è assetata di grande calcio ed oggi la squadra di mister Toscano ha messo in mostra ottime cose, conquistando la tifoseria amaranto in una serata splendida. Spinta da una curva tornata “da Serie A”, la formazione di Mimmo Toscano ha conquistato l’accesso al secondo turno di Coppa Italia, sconfiggendo per 3-2 il Vicenza di Di Carlo nonostante un inizio difficile.

La Reggina è infatti passata in svantaggio dopo pochi minuti per effetto della rete di Marotta, smarcatosi anche grazie ad una svista di Loiacono. Da quel momento in poi però è stato un dominio amaranto, con Sounas a suonare le danze in mezzo al campo e Reginaldo pronto a rifinire con la qualità che lo contraddistingue.

Proprio il greco ha agguantato il pari con un sinistro preciso su servizio di Bresciani nel primo tempo, nella ripresa invece la splendida doppietta di Reginaldo, autore di una gara eccellente, forse anche al di là delle attese. Se il brasiliano confermerà questi standard prestazionali, saranno guai per le avversarie della Reggina. Nel finale il gol di Giacomelli dal dischetto ha chiuso i conti sul 3-2.

Tanti gli spunti positivi in questa serata amaranto, oltre ai calciatori sopracitati vanno sottolineate le prove di Bianchi e Rossi, acquisti parsi sin da subito di alto profilo. Ciò su cui ci vogliamo però soffermare è quanto visto sugli spalti. La città ha risposto eccome alle sollecitazioni del presidente Gallo, riempiendo il Granillo con 6750 presenze, in attesa che venga aperta anche la tanto attesa Gradinata. In occasione delle gare di campionato, sopratutto quelle di cartello, ci attendiamo di vedere il Granillo ai fasti d’un tempo. La squadra dal canto suo è stata costruita in modo ottimo ed oggi ha messo in mostra un buon calcio, in attesa della tanto agognata punta che potrebbe dare quel quid in più alla rosa di Toscano.

