Reggina-Vicenza, Toscano soddisfatto ed emozionato: “il Granillo ci ha trascinato”

6 Agosto 2019 23:40

Reggina vittoriosa al Granillo contro il Vicenza col punteggio di 3-2, adesso la squadra di Mimmo Toscano troverà l’Empoli

La Reggina ha conquistato il passaggio del turno in Coppa Italia, superando per 3-2 il Vicenza di mister Di Carlo. Nel post-partita, i due tecnici si sono presentati ai microfoni dei cronisti in conferenza stampa. Realista il tecnico vicentino, il quale ha analizzato così la gara: “abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, facendo sì che la Reggina abbia preso il sopravvento approfittando dei nostri errori. La partita sull’1-1 era in bilico, ma loro hanno vinto più contrasti ed hanno conquistato il centrocampo, tutto gli veniva più facile. Dobbiamo far meglio, bravi loro a farsi trascinare dal pubblico e ad approfittare delle nostre lacune tecniche“. Significativa in chiave calciomercato amaranto una battuta rilasciata da Reginaldo: “perchè la società cerca ancora una punta? Perchè vuole vincere il campionato, è chiaro…”.

Anche De Rose si è presentato ai microfoni in conferenza stampa: “grazie ai tifosi che non hanno abbandonato la Reggina nonostante la città meriti altri palcoscenici, mi aspettavo questa risposta del nostro pubblico. Oggi siamo soddisfatti, abbiamo fatto una grande gara esaudendo i desideri del mister difendendo questi colori“. Infine mister Toscano, alla prima sulla panchina amaranto al Granillo “oggi c’era anche mio padre allo stadio, tanta emozione prima che iniziasse la gara ed anche sotto la curva amaranto dopo la gara. Buona la nostra partita, sopratutto dopo la rete subita, la mia squadra è rimasta concentrata e compatta contro una buonissima squadra come il Vicenza. Ci portiamo dietro qualche errore difensivo, ma oggi la partita è stata ben giocata dai ragazzi, spesso e volentieri padroni del campo. Era normale non avere i 90′ minuti nelle gambe ma quest’oggi sono contento di quanto visto, faccio un plauso ai ragazzi che hanno voluto a tutti i costi vincere, grazie anche alla nostra gente che ci ha trasportato in questa bella serata. Abbiamo margini di miglioramento e lavoreremo nei prossimi giorni per cercare di essere sempre più competitivi”.

