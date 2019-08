Reggina, la presentazione di German Denis: Granillo in festa per il Tanque, “sono pronto a far esultare la curva” [GALLERY]

29 Agosto 2019 18:38

La Reggina ha accolto oggi in amaranto il centravanti argentino German Denis: il Granillo vestito a festa per accogliere il Tanque

La Reggina ha piazzato il colpaccio acquistando German Denis dall’Universitario, club peruviano nel quale militava il centravanti ex Atalanta. Quest’oggi il calciatore argentino ha vissuto un’altra giornata importante, quella della presentazione ufficiale alla stampa ed ai tifosi, quei tifosi che hanno accolto il Tanque in modo caloroso all’aeroporto Tito Minniti nella giornata di martedì.

German Denis, di fronte ad un nutrito numero di giornalisti, ha dapprima partecipato alla conferenza stampa di presentazione, prima di scendere sul manto erboso del Granillo per l’abbraccio dei tifosi amaranto. La parola ad inizio conferenza, è stata prese dal presidente Gallo, il quale ha dichiarato: “abbiamo portato a Reggio un calciatore di primissimo livello, che ha giocato con Messi ed Higuain. La Reggina è sempre stata associata a grandi calciatori come Cozza, Amoruso e Pirlo, adesso ci sarà anche Denis, mi fa piacere averlo portato io“.

Parola poi al centravanti argentino: “ho visto una squadra carica, sono pronto a giocare, pronto a dare tutto per la maglia della Reggina. Sono consapevole ed abituato ad avere la responsabilità di fare gol, anche nell’ultimo periodo all’Universitario ho segnato come mi chiedevano, sono preparato a questo, devo abituarmi al clima in questo periodo. Conosco già la categoria per aver giocato a Cesena, non mi fa paura, sono preparato anche a questo e sono carico per la nuova avventura. La Reggina merita di stare più in alto, non ho dubitato neanche un secondo quando mi ha chiamato Taibi, conosco bene la società per averla affrontata, non merita di giocare in C. Conosco Reginaldo, è uno che sa fare la differenza, la squadra è molto buona e adesso dipende solo da noi. So bene che la curva qui è sempre piena e calorosa, punto a non deluderli. A Francavilla è stata dura, ma chi viene a giocare qui difficilmente porterà a casa punti“.

Denis ha parlato anche della questione modulo, parlando del 3-5-2 utilizzato dal tecnico Mimmo Toscano: “ho giocato in carriera con diversi moduli, anche avere una punta al mio fianco può essere utile per dividere le responsabilità offensive. I giocatori di livello ci sono in rosa, calciatori con colpi importanti, ancora però devo iniziare a conoscerli perchè ho fatto solo tre allenamenti con loro, vedendo già cose ottime, faremo un gran campionato. Le mie aspettative personali? Sono quelle del gruppo, il singolo non fa nulla, io farò tutto il possibile per dare il mio contributo alla squadra“. Dopo la conferenza, Denis si è recato sotto la curva accolto da un nutrito numero di tifosi, ai quali il Tanque ha “calciato” palloni autografati. Adesso, dopo i convenevoli estivi, è giunto il momento di scendere in campo e fare sul serio.

