Messina, la proposta del consigliere Rossellini: “Panchine rotte? Diamole in gestione ai privati in cambio di pubblicità” [FOTO]

30 Agosto 2019 10:19

Messina, la proposta del consigliere della V Circoscrizione: affidare ai privati la manutenzione delle panchine rotte in cambio di pubblicità

“Avendo notato nelle villette cittadine della V Circoscrizione, ma anche nel resto della città, panchine rotte o in condizioni disastrose, ed essendomi reso conto che l’Amministrazione non riesce in modo continuo a monitorare la situazione per risolvere il problema della loro manutenzione, ho pensato si potrebbe concedere in concessione o affidamento ai privati queste strutture. In cambio, le imprese avrebbero la possibilità di riportare indicazioni pubblicitarie nelle panchine idonee per la divulgazione commerciale per un periodo da concordare con il Comune“. A dirlo Gabriele Rossellini, Coordinatore della Terza Commissione della V Circoscrizione che ha trattato di recente la problematica relativa alla Villetta Paino, un piccolo polmone Verde nel Rione Santa Chiara.

“Delle 5 panchine originariamente installate una è stata totalmente asportata mentre le quattro rimanenti sono rimaste senza schienale rendendole inutilizzabili. Dunque nella Villetta Paino, come nel resto della città,sarebbe auspicabile affidare ai privati la cura e la manutenzione delle panchine.

Inoltre potrebbero essere dotate anche di ingresso USB che permettono di caricare tablet e smartphone ormai diventati inseparabile per ragazzi e adulti”.

