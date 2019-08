Reggina-Vicenza 3-2: le pagelle della gara, Reginaldo da urlo

6 Agosto 2019 22:27

Reggina-Vicenza, vittoria amaranto al Granillo grazie ad una prova eccellente del neo arrivato brasiliano autore di due reti

La Reggina di Mimmo Toscano ha giocato oggi la prima gara ufficiale della stagione, in casa al Granillo contro un buon Vicenza. Gli amaranto hanno passato il turno in Coppa Italia, andando dunque a conquistarsi lo scontro con l’Empoli nella seconda fase del torneo. Gara terminata 3-2, con un grandissimo Reginaldo che ha acceso l’animo dei tifosi amaranto giunti in massa allo stadio Granillo questa sera. Ecco le pagelle della gara.

Reggina-Vicenza 3-2: le pagelle della gara

Reggina (3-5-2)

Farroni 6 : il portiere amaranto ha sostituito egregiamente Guarna, quello che sarà presumibilmente il titolare tra i pali.

: il portiere amaranto ha sostituito egregiamente Guarna, quello che sarà presumibilmente il titolare tra i pali. Loiacono 5,5 : primo tempo da dimenticare per il terzo di destra della retroguardia reggina. Loiacono sbaglia decisamente in occasione del gol di Marotta ed in altre occasioni si è fatto trovare impreparato. La sua integrazione in squadra è però solo agli albori dato il suo arrivo recente in casa Reggina.

: primo tempo da dimenticare per il terzo di destra della retroguardia reggina. Loiacono sbaglia decisamente in occasione del gol di Marotta ed in altre occasioni si è fatto trovare impreparato. La sua integrazione in squadra è però solo agli albori dato il suo arrivo recente in casa Reggina. Bertoncini 6 : prestazione attenta del centrale amaranto, contro un avversario non facile come il vicentino Marotta.

: prestazione attenta del centrale amaranto, contro un avversario non facile come il vicentino Marotta. Rossi 7 : impeccabile questa sera, poco altro da aggiungere. Ottimo colpo del ds Taibi per la difesa della Reggina.

: impeccabile questa sera, poco altro da aggiungere. Ottimo colpo del ds Taibi per la difesa della Reggina. Kirwan 6,5 : manca di qualità nel cross, ma oggi ha dato tutto facendo il suo egregiamente.

: manca di qualità nel cross, ma oggi ha dato tutto facendo il suo egregiamente. Bianchi 7 : buonissima prova del centrocampista tanto voluto da Toscano. Bianchi ha giocato un gran primo tempo, pagando però nella ripresa una condizione fisica ancora ovviamente non ottimale. (Marino 6)

: buonissima prova del centrocampista tanto voluto da Toscano. Bianchi ha giocato un gran primo tempo, pagando però nella ripresa una condizione fisica ancora ovviamente non ottimale. De Rose 6,5 : leadership in mezzo al campo, quantità a iosa per il calciatore rientrato in amaranto dopo un lungo girovagare.

: leadership in mezzo al campo, quantità a iosa per il calciatore rientrato in amaranto dopo un lungo girovagare. Sounas 7,5 : la qualità a centrocampo deve darla il greco, spesso e volentieri alzato nel ruolo di trequartista da Toscano.

: la qualità a centrocampo deve darla il greco, spesso e volentieri alzato nel ruolo di trequartista da Toscano. Bresciani 6,5: prova diligente sulla corsia mancina, con tanto di assist in occasione della prima rete amaranto.

6,5: prova diligente sulla corsia mancina, con tanto di assist in occasione della prima rete amaranto. ( Rubin sv )

) Doumbia 6 : la sua gara dura purtroppo solo mezz’ora, a causa di un infortunio muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio a mister Toscano. Durante la sua permanenza in campo, l’attaccante ha comunque fatto vedere buoni spunti ed una discreta intesa con Reginaldo. (Corazza 6)

: la sua gara dura purtroppo solo mezz’ora, a causa di un infortunio muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio a mister Toscano. Durante la sua permanenza in campo, l’attaccante ha comunque fatto vedere buoni spunti ed una discreta intesa con Reginaldo. Reginaldo 8 : se il brasiliano è questo, la Reggina ha fatto davvero un grande colpo. Vivace, altruista, concreto, un calciatore d’altra categoria se riuscirà a mantenere questi standard, i due gol sono solo la ciliegina sulla sua gara. Nota lieta.

: se il brasiliano è questo, la Reggina ha fatto davvero un grande colpo. Vivace, altruista, concreto, un calciatore d’altra categoria se riuscirà a mantenere questi standard, i due gol sono solo la ciliegina sulla sua gara. Nota lieta. A disposizione: Guarda, Lofaro, Marchi, Salandria, Zibert, Bellomo, Paolucci, Redolfi, Gasparetto. Allenatore: Toscano.

Vicenza (4-3-1-2): Grandi 6; Cappelletti 5,5, Padella 5, Bizzotto 6, Barlocco 5,5 ; Emmanuello 5 (Zonta 6), Scoppa 5,5 (Pontisso 6), Cinelli 5,5; Giacomelli 6,5; Guerra 5, Marotta 6,5. A disposizione: Albertazzi, Arma, Liviero, Pasini, Tronco, Bonetto. Allenatore: Di Carlo.

