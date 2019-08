Reggio Calabria: arriva il “nettare per cocktail al Bergamotto”

31 Agosto 2019 18:37

Reggio Calabria: l’Accademia del Bergamotto, insieme al maestro Gerardo Sacco, presentano il nuovissimo “cocktail Cilea”. Il Bergamotto, grazie al suo aroma penetrante, con note estremamente aromatiche e acidule, combinato con altri ingredienti nelle sue versioni alcolica e analcolica, ha suscitando grande interesse e curiosità

Quest’estate, alla consueta inaugurazione del BergaFest 2019, avvenuta il 7 luglio. sono seguiti altri interessanti eventi di caratura nazionale, svolti in splendide location storiche, che hanno visto protagonisti professionisti provenienti da diversi ambiti culturali.

Il BergaFest, giunto alla sua 19° edizione, ha attivamente preso parte al suggestivo e storico scenario dell’edizione 2019 della Varia di Palmi, festa popolare che si svolge in onore di Maria Santissima della Sacra Lettera, patrona e protettrice della città.

La Varia di Palmi, inserita nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità dell’UNESCO, è considerata una delle più importanti manifestazioni religiose e culturali della regione Calabria, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori da ogni parte del mondo.

Quest’occasione ha permesso all’Accademia del Bergamotto di perpetuare il suo già attivo compito di promozione del blasonato agrume reggino.

Durante la Varia di Palmi, l’Accademia del Bergamotto ha promosso la mostra orafa “Gerardo Sacco e la tradizione popolare”. L’esposizione, svolta nella suggestiva cornice della residenza storica di Palazzo Bovi, si è pregiata della partecipazione di illustri ospiti, tra cui Giancarlo Giannini.

Il 22 luglio c.a., l’Accademia del Bergamotto, in linea con i propri principi di promozione del Bergamotto a livello nazionale e internazionale, si è occupata della promozione del nuovissimo “nettare per cocktail al Bergamotto”. Questo cocktail è stato ideato, con il supporto dell’Accademia del Bergamotto, dal maestro orafo di fama mondiale, Gerardo Sacco, che ha voluto dedicare al maestro Francesco Cilea. Non poteva che essere la città di Palmi, dove il maestro Cilea nacque nel 1866, il luogo ideale ad ospitare il lancio del cocktail.

Il cocktail è stato offerto e fatto degustare agli ospiti durante la serata “CENAINVILLA”, prestigioso appuntamento con l’enogastronomia di alta qualità della Varia di Palmi che ha visto l’adesione di più di 300 commensali.

La cena si è svolta nel suggestivo scenario della Villa Comunale Mazzini a Palmi, davanti a un al tramonto mozzafiato. L’evento “CENEINVILLA” è stato coordinato dal celebre agrichef e vicepresidente del Comitato Direttivo Varia di Palmi 2019 Enzo Barbieri, con l’importante collaborazione dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, che hanno realizzato un menù esclusivo, ispirato ai profumi, sapori e alle suggestioni della nostra Costa Viola.

Durante la serata, oltre alla degustazione del cocktail Cilea, un migliaio di confezioni spray del “nettare per cocktail al Bergamotto” sono state omaggiate agli ospiti.

Grazie al comitato della Varia di Palmi, al sindaco della Città, al maestro Gerardo Sacco, all’Agrichef Enzo Barbieri, per aver concesso al Bergamotto reggino e al BergaFest un palcoscenico così importante nel cotesto della Varia di Palmi 2019.

