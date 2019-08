I Negrita festeggiano 25 anni di rock ‘n’ roll: giovedì il concerto a Palermo

5 Agosto 2019 17:23

I Negrita tornano in tour questa estate in luoghi di particolare fascino e importanza storica: tappa al Teatro di Verdura a Palermo

Per celebrare nel migliore dei modi i loro 25 anni di rock ‘n’ roll e dopo la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo, i Negrita tornano in tour questa estate in luoghi di particolare fascino e importanza storica, come il Teatro di Verdura che li ospiterà giovedì 8 agosto (ore 21) nell’ambito della rassegna annuale “Estate al Verdura”. I biglietti sono disponibili in prevendita nei circuiti abituali e al botteghino del Teatro, la sera del concerto, dalle 19,30.

Un anniversario del genere merita qualcosa di più, quindi la band toscana ha deciso di fare le cose in grande, accompagnando i propri fan per tutto il corso del 2019 e mutando il proprio show col passare delle stagioni.

Il concerto di Palermo – organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita – fa parte del tour La Teatrale Plus, naturale evoluzione della precedente tranche primaverile, in cui il gruppo alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime. Poi giungerà l’autunno, che porterà con sé altri show, altre novità, altra fiesta.

“Non sappiamo bene perché, ma più diventiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa. Vogliamo festeggiare tutto l’anno insieme a voi, quindi mettete in valigia abiti adatti a tutte le stagioni. Per l’autunno vogliamo tenervi ancora un po’ sulle spine, ma fidatevi: sarà un party senza fine!”.

Lo show comprenderà tutti i grandi classici dei Negrita, con l’aggiunta di brani che difficilmente, o mai, i nostri hanno eseguito dal vivo in passato, per una scaletta che cambierà per tutto il corso dell’anno.

Nuovo album I Ragazzi stanno bene 1994-2019 | L’album celebra i 25 anni di carriera dei Negrita: 32 brani che ripercorrono l’emozionante storia della band toscana più tre inediti: “I Ragazzi stanno bene”, “Andalusia” e “Adesso basta”. I Ragazzi stanno bene è un rifiuto. È la non accettazione di certe storture che la società contemporanea ci regala e ci impone ogni giorno. A questa età, poter urlare: “Non mi va!”, diventa un fatto altamente liberatorio e alla fine, per chi vede le cose come noi, anche incoraggiante. Poterlo poi urlare davanti a milioni di italiani ogni sera, per almeno quattro sere, è il top! “I Ragazzi Stanno Bene”, assieme ad altri due inediti, sarà inserito nel nostro secondo Best Of, quello della celebrazione dei 25 anni di storia della band. La prima raccolta fu pubblicata nel 2003. Esattamente dopo la nostra prima apparizione sanremese. Magari significa qualcosa… (Negrita)

