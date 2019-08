Messina, Zuccarello: “Caro sindaco, la villetta di San Licandro è un cesso” [FOTO]

9 Agosto 2019 19:47

Messina, la villetta di San Licandro nel degrado: Zuccarello punta il dito contro il Sindaco

“La villetta di San Licandro è un cesso“. Parole dell’ex consigliere comunale Zuccarello, che con un video in diretta fb denuncia le condizioni di assoluto degrado e abbandono in cui è ridotta l’area verde di Messina. Negli ultimi mesi in quella villetta è accaduto di tutto: si è schiantato un grosso palo della luce, è caduto un albero e l’intera area verde è invasa da blatte, zanzare e roditori, come come puntualmente denunciato anche da noi di StrettoWeb. Inutile, spiace dirlo, il lavoro svolto dai volontari di PuliAmo Messina, che nel mese di giugno armati di rastrelli e scope hanno tentato di ripulire l’area verde: la villetta era talmente infestata da erbacce che era impossibile ripulirla da cima a fondo in una sola giornata. E Zuccarello punta il dito contro l’assessore Minutoli e il sindaco. La villetta è veramente una latrina. Come dargli torto?

