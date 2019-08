Messina: tutto pronto per la Vara, le immagini da Piazza Castronovo

15 Agosto 2019 17:52

Messina in festa, tra pochissimo prenderà il via l’edizione 2019 della Vara

Migliaia di fedeli sono pronti alla processione più attesa dell’anno, simboli di Messina e della devozione della città per Maria. Con i tradizionali botti e al grido di “Viva Maria”, tra pochissimo prenderà il via l’edizione 2019 della Vara. Il carro votivo sfilerà lungo la via Garibaldi, fino ad arrivare all’intersezione di via Primo Settembre, dove si terrà la spettacolare “girata” e poi il trionfale ingresso a Piazza Duomo. In questo momento sono già tantissimi i fedeli radunati a Piazza Castronovo. La Madonnina Dormiente è già stata posizionata sulla Vara e i tiratori stanno già tirando le corde lunghe circa 110 metri. La partenza è prevista alle 18:30. Nella gallery a corredo dell’articolo le immagini live.

