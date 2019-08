Messina, un mese di eventi culturali: al via “Naxos legge” e il premio “Comunicare l’Antico”

20 Agosto 2019 12:05

Un mese di eventi culturali: 14 siti tra Messina, Catania e l’Etna, 108 ospiti e le “passeggiate filosofiche” nel Parco Archeologico di Naxos

Nell’ambito della IX edizione di Naxoslegge, il festival ideato e diretto da Fulvia Toscano, si rinnova l’appuntamento con il premio Comunicare l’Antico, giunto alla II edizione, nato in sinergia col Parco archeologico di Naxos, diretto da Gabriella Tigano, e con Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara.

Il premio intende dare un riconoscimento a quanti, a vario titolo, custodiscono e promuovono la cultura classica e dell’antico, in senso più lato.

Per questa II edizione il riconoscimento sarà tributato, domenica 1 settembre, alle ore 18.30, al Parco archeologico di Naxos, a Vera Greco, ora Dirigente generale sezione paesaggistica dell’Assessorato ai B.B.C.C. e I.S. della Regione siciliana, già direttore del Parco di Naxos, con cui il progetto Comunicare l’antico è stato avviato. Luigi Nifosì, fotografo di fama internazionale, protagonista di un importante progetto di aereofotografia dei siti archeologici della nostra isola. Rocco Schembra, classicista, docente del Liceo classico di Acireale, ideatore della Notte nazionale del Liceo Classico. Sarà anche premiata, nella persona della Soprintendente, Valeria Li Vigni la Soprintendenza del Mare, fiore all’occhiello della nostra Regione, al cui nome è indissolubilmente legato quello di Sebastiano Tusa. Il quinto destinatario del premio è Angelo Tonelli, traduttore, saggista, direttore artistico del festival MythosLogos di Lerici. Un parterre vario e prestigioso, a conferma della vivacità degli studi e degli interessi relativi al mondo antico. Come afferma Fulvia Toscano “Il progetto Comunicare l’antico, aldilà del premio, di fatto si declina per l’intero anno, proponendo interventi di vario genere, seminari, laboratori, presentazioni di libri e, persino, un seguitissimo corso di greco antico per adulti. Anche nell’ ambito della IX edizione di Naxoslegge, infatti, sono programmati diversi appuntamenti sia al Parco di Naxos, con Danilo Breschi, Flaminia Cruciani, Lorenzo Braccesi, sia in altri siti, tra cui la splendida Abbazia dei SS Pietro e Paolo d’Agrò, dove si terrà un seminario-laboratorio di Raffaele Schiavo.

Un lavoro reso possibile dalle preziose collaborazioni sia all’ interno del Parco, sia con altre istituzioni e/o singoli che hanno sposato e condiviso le finalità culturali del progetto. È per questo che da Naxos, prima colonia greca di Sicilia, vogliamo far partire il progetto di una rete di festivals ed eventi che promuovono l’antico, allo scopo di ottimizzare programmi e sinergie”

Per l’occasione del premio saranno inaugurate le Passeggiate filosofiche al Parco, grazie alla prestigiosa presenza di Angelo Tonelli che ci condurrà sulle tracce della Sophia greca. Le passeggiate saranno, poi, realizzate ogni prima domenica del mese, data in cui si registra l’ingresso libero nei Parchi e nei Musei.

Sarà affidata all’artista riminese Alessandro La Motta la realizzazione dei premi con cui insignire I cinque destinatari di questa seconda edizione di Comunicare l’antico.

