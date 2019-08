Messina, stasera la passeggiata dei Giganti: ecco come cambia la viabilità

13 Agosto 2019 10:05

Stasera a Messina la passeggiata dei Giganti in via Garibaldi: le modifiche alla viabilità e ai percorsi delle linee bus Atm

Alle ore 21 di stasera, martedì 13, i Giganti, accompagnati dai gruppi folkloristici, partiranno da piazza Unione Europea per la tradizionale passeggiata lungo la carreggiata lato mare di via Garibaldi sino al viale Giostra, per fare ritorno su quella lato monte sino all’intersezione con le vie Cicala e Trapani, con arrivo previsto intorno alle 24 a piazza Unione Europea.

Le strade chiuse al traffico dei veicoli

Pertanto, dalle 21, sarà interdetto il transito veicolare, da piazza Unione Europea sino a piazza Castronovo, sulla corsia est (lato valle – direzione sud-nord) di via Garibaldi; nella carreggiata lato ovest (lato monte) la circolazione sarà vietata da piazza Castronovo sino a via Trapani/Cicala per il tempo strettamente necessario al transito delle due statue equestri, e successivamente il corteo si immetterà lungo la corsia est di via Garibaldi, tra le vie Trapani/Cicala e piazza Unione Europea, continuando il tragitto in direzione nord sud per il ritorno a piazza Unione Europea.

Cambiano i percorsi dei bus Atm

Per l’occasione, sempre dalle 21 alle 24, anche gli autobus ATM subiranno variazioni: le linee 18 – 19 – 20/22 – 25 – 26 all’andata effettueranno il percorso regolare; al ritorno, giunti sul viale Giostra, proseguiranno sui viali Regina Elena, Regina Margherita, a sinistra viale Boccetta, a destra corso Cavour, via T. Cannizzaro e Stazione Centrale. Le linee 23 – 24 – 27 – 29/30 – 31 – 32, all’andata, arrivati a Boccetta, attraverseranno viale della Libertà e percorso regolare; al ritorno, dall’Annunziata, continueranno diritto su viale della Libertà, Prefettura, corso Cavour, via T.Cannizzaro e Stazione Centrale. La linea 1 (Shuttle 100) e Shuttle notturno, sempre dalle 21 alle 24, all’andata, da Boccetta, proseguiranno su viale della Libertà e percorso regolare; al ritorno, dall’Annunziata, andranno diritto per il viale della Libertà, Prefettura, corso Cavour, via T. Cannizzaro e Stazione Centrale. La linea 33 A20, al ritorno, raggiunto il viale Boccetta, percorrerà a destra corso Cavour verso via T. Cannizzaro e Stazione Centrale.

Valuta questo articolo