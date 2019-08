3 Agosto 2019 19:04

La meravigliosa Nave Scuola Palinuro della Marina Militare è arrivata ieri sera al porto di Messina, ecco le immagini

Grande spettacolo a Messina per la presenza della nave Palinuro, la quale ha partecipato all’evento spettacolare della XI Edizione “Messina in Festa sul Mare. Lo spettacolare sbarco di don Giovanni d’Austria per la Battaglia di Lepanto” organizzata dall’associazione Aurora con la partecipazione del Comune di Messina.

