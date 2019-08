Far West a Messina, maxi rissa in via Emilia: interviene la Polizia, denunciate 3 persone [FOTO]

17 Agosto 2019 21:31

Messina, lite tra familiari degenera in rissa: interviene la Polizia

Attimi di tensione oggi a pomeriggio a Messina. La dinamica e le ragioni di quanto accaduto in via Emilia sono ancora tutta da chiarire, ma quel che è certo è che numerose persone oggi pomeriggio hanno assistito attoniti ad una scena da far west. Un’accesa discussione tra due nuclei familiari è degenerata in una maxi rissa: almeno 5/6 persone sembrerebbe siano arrivate alle mani, suonandosele di santa ragione. Qualcuno avrebbe anche fatto anche uso di un casco per colpire. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini della Sezione Volanti con 3 pantere. Gli agenti hanno provveduto a placare gli animi e hanno condotto 5 persone in caserma. 3 persone sono state denunciate a piede libero. Non si segnalano feriti gravi.

