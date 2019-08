Messina: 76enne trafitto alla gamba dalla lama di una motozappa, ricoverato d’urgenza al Policlinico [FOTO]

6 Agosto 2019 17:45

Il 76enne è ricoverato nel reparto di chirurgia vascolare del Policlinico di Messina: sarà sottoposto ad intervento chirurgico

Drammatica disavventura questo pomeriggio a Messina. Un 76enne, che stava lavorando nel suo terreno a Larderia, per cause ancora in corso di accertamento, è stato trafitto alla tibia destra dalla lama di una motozappa. La lama ha perforato la gamba da parte a parte ed S.L. è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al Policlinico. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento degli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, capitanati dal caporeparto Nunzio Peditto. L’uomo dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il 76enne è ricoverato nel reparto di chirurgia vascolare e per facilitare l’intervento dei medici, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, i pompieri sono intervenuti tagliando ed estraendo parte del metallo tagliente che fuoriusciva dalla gamba del 76enne.

