Messina, grave incidente sulla ss 114: scooterista ferito [FOTO]

26 Agosto 2019 15:48

Violento impatto sulla ss 114 a Messina, scontro tra auto e scooter: un ferito in codice rosso

Ancora un altro incidente a Messina. L’ennesimo sinistro stavolta è avvenuto sulla SS 114, due i mezzi i coinvolti: una Fiat Panda e un ciclomotore SH. Ad avere la peggio il giovane alla guida dello scooter, il 33enne A.C., che è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato al Policlinico di Messina. Dalle primissime informazioni sembrerebbe che lo scooterista abbia riportato un trauma al braccio e che non sia in imminente pericolo di vita. Sul posto anche l’intervento degli agenti della Polizia Municipale. Ancora in corso di accertamento le cause del sinistro, sembrerebbe che l’automobilista stesse tentando un’inversione di marcia e abbia tagliato la strada al ciclomotore. Nella gallery tutte le immagini scattate sul posto.

