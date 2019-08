Incendiata la sala server del Gran Camposanto di Messina: “Intimidazione o tentativo di cancellare qualcosa di scomodo?” [FOTO]

24 Agosto 2019 15:50

De Luca: “Attorno ai cimiteri di Messina ruotano strani interessi. L’autore è stato ripreso dalle telecamere”

Ieri alle ore 23:15 ignoti hanno dato fuoco alla sala server dell’impianto di video sorveglianza del cimitero monumentale di Messina. Sull’episodio il sindaco De Luca commenta: “L’autore non è stato bravo infatti, L’incendio non è riuscito a danneggiare il sistema di video sorveglianza e l’autore è stato ripreso mentre rompeva il vetro buttava la benzina e gettava un fazzoletto infiammato. Attorno ai cimiteri di Messina ruotano “strani interessi” con evidenti connivenze con il Palazzo Municipale, che ha consentito alle medesime imprese di gestire i servizi cimiteriali per oltre mezzo secolo. Noi stiamo smantellando tutto il sistema con trasferimenti dei funzionari e l’indizione di gare con vera evidenza pubblica. Perché i cimiteri di Messina sono stati sempre un affare per pochi e perpetui eletti? Chiedetelo ai miei precedessori!“- conclude il sindaco. Sull’episodio sono in corso le indagini della sezione di pg della Polizia Municipale.

