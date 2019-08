Messina: i Vigili del Fuoco salvano un gattino, si era nascosto nel vano motore di un’auto [FOTO]

29 Agosto 2019 20:01

Messina, i vigili del fuoco portano in salvo un gattino: il simpatico micetto si era rifugiato nel vano motore di un’auto in sosta

Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio a Messina. I pompieri sono intervenuti per portare in salvo un gattino che, vista la pioggia di questo pomeriggio, se ne stava al calduccio nel vano motore di un’auto in sosta nei pressi di Villa Dante. Ad allertare la centrale operativa è stato il proprietario della vettura, preoccupato per il micetto.

All’arrivo dei vigili del fuoco il gattino si è rifugiato impaurito tra i tubi di ferro del motore di un’altra auto in sosta. Con pazienza e grande professionalità i soccorritori sono riusciti a portare il salvo il simpatico micetto, tra la soddisfazione dei numerosi cittadini accorsi incuriositi per assistere al salvataggio. Nella gallery le immagini scattate sul posto.

