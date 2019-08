Messina, cala il sipario sull’ottava edizione del Festival Corto di Sera: ecco tutti i cortometraggi premiati

11 Agosto 2019 17:52

Messina, assegnati i premi ai cortometraggi che durante le sere del Festival hanno ricevuto il maggior numero di voti del pubblico

Cala il sipario sull’ottava edizione di Corto di Sera, il Festival dedicato al Cortometraggio Indipendente, che per quattro giorni ha trasformato la piazza Badia antistante la chiesa Arabo Normanna della frazione Croce di Itala (Messina) in un cinema all’aperto. La sera di premiazione, brillantemente condotta da Alessandra Mammoliti, ha visto un’eccellente risposta di pubblico proveniente da diverse parti della provincia e della Sicilia.

Anche per questa edizione i premi sono stati assegnati tenendo conto del voto del pubblico che durante le sere di proiezione ha potuto votare i cortometraggi in concorso nelle varie sezioni : Visioni Isolane, From Italy to Itala e Internazionali.

Come avviene ormai da diversi anni, anche questa edizione prevedeva un concorso a tema specifico. La sezione speciale, “Cara Terra Nostra” era infatti riservata a cortometraggi che trattavano la tematica della sicurezza sul territorio e del rischio idrogeologico. Una scelta non casuale questa degli organizzatori. Il 2019 ricorre infatti il decimo anniversario della tragica alluvione che il primo ottobre del 2009 devastò i territori di Scaletta Zanclea, Giampilieri, Itala e tutti i borghi limitrofi, causando la morte di 37 persone. Il contest “Cara Terra Nostra” è stato vinto dell’autore scalettese Gabriele Avigliani che col suo 01.10.09 ha raccontato proprio quella tragica giornata di dieci anni fa. Il più votato della sezione Internazionali invece è stato il corto Yan, dell’argentino Abel Goldfarb. Il vincitore della categoria From Italy to Itala è stato il cortometraggio di Alessio Di Cosimo Per Sempre con l’attore Lou Castel. Per Visioni Isolane il premio è andato invece a Colapesce di Vladimiri Di Prima con Jacopo Cavallaro e Loredana Marino. Il premio speciale “Giovannello da Itala“, assegnato dall’organizzazione del Festival in collaborazione con la locale Pro Loco, è andato al cortometraggio Anna di Federica D’Ignoti con la seguente motivazione: “L’estrema cura dei testi e l’abile direzione dei due attori protagonisti rivelano il talento della giovane regista. L’idea originale del soggetto, unite ad una sapiente fotografia, rendono il film un piccolo gioiello cinematografico al quale, siamo certi, ne seguiranno altri.”

Menzione speciale infine è andata al corto di animazione Robot will protect you con la seguente motivazione “una poesia futuristica che evoca grandi capolavori del cinema di fantascienza da Blade Runner a Strange Days, richiamando la dolcezza dei personaggi di Miyazaki”.

Il Festival Corto di Sera, organizzato dall’omonima associazione culturale, è realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, della Sicilia Film Commission. La manifestazione può contare sul patrocinio gratuito del Comune di Itala, sul prezioso sostegno di padre Salvatore Orlando e si avvale del lavoro volontario dei soci della locale Pro Loco “Giovannello da Itala”.

