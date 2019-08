Messina, danneggiata una statua della Scalinata della Colomba. Minutoli: “Gesto vigliacco, non ci faremo intimidire” [FOTO]

13 Agosto 2019 14:14

Messina, divelta e gettata per terra una statua lungo la scalinata: “Gli incivili di questa città devono essere perseguiti permanentemente”

Un ennesimo atto vandalico è stato compiuto ai danni delle statue posizionate lungo la Scalinata della Colomba e raffiguranti le Sirenidi, di cui una, posizionata a metà scalinata, è stata divelta e gettata per terra. Dopo le segnalazioni pervenute da tanti cittadini indignati all’ufficio Pronto Intervento del Comune di Messina, impegnato in questo momento nelle molteplici attività legate all’organizzazione degli eventi del Ferragosto Messinese, l’assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli, accompagnato dall’esperto Saverio Tignino, si é recato prontamente alla Scalinata, dove la statua giaceva per terra sotto gli sguardi dei numerosi turisti presenti. Dopo averla sollevata e riposizionata nella sede originaria, l’assessore Minutoli ha ribadito che “l’Amministrazione comunale denuncia pesantemente gli atti vandalici, ritenuti vili nei confronti dell’intera città. Non ci lasceremo intimidire – ha sottolineato – da gesti così vigliacchi. Risponderemo sempre prontamente ogni qualvolta sarà possibile. Auspichiamo in una maggiore collaborazione della cittadinanza nel segnalare ogni singolo episodio. Gli incivili di questa città devono essere perseguiti permanentemente”. Il personale del pronto intervento nel pomeriggio di oggi provvederà a fissare definitamente i supporti per impedire ulteriori danneggiamenti.

Valuta questo articolo