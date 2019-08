Autorità Portuale, il commissario De Simone saluta la città di Messina

8 Agosto 2019 13:31

Il Commissario dell’Autorità Portuale De Simone saluta la città di Messina. Lo ha fatto stamattina in occasione della presentazione del programma “Agosto in… Fiera 2019“, che ha preso il via ieri con l’apertura dei cancelli della cittadella fieristica. Il cartellone prevede un ricco programma di eventi e intrattenimento.

De Simone ha colto l’occasione anche per ringraziare il sindaco Cateno De Luca e l’assessore Dafne Musolino per il sincero rapporto di collaborazione di questi mesi, sottolineando che “è la prima volta durante il suo intero mandato che un sindaco messinese accoglie il suo invito e visita gli uffici dell’Autorità Portuale“. Proprio nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina di Mario Paolo Mega alla presidenza dell’Autorità Portuale dello Stretto e De Simone ha voluto sottolineare che lascerà al suo successore un programma di attività ben avviate. De Luca che intervenendo sulla vicenda del passaggio di consegne all’Autorità, ha dichiarato: “Avrà una macchina che corre veloce. Adesso serve un pilota che sia altezza. Dal rilancio della fiera e della cortina del porto dipende il futuro della nostra città! Abbiamo raggiunto importanti risultati con un costante lavoro sinergico tra il Palazzo Municipale e l’Autorita’ Portuale: dal Piano regolatore portuale,alla Zona economica speciale e tanto altro. Ringrazio di vero cuore il Commissario Antonio De Simone per la professionalità e l’amore profuso alla guida dell’Autorita’ Portuale con l’augurio che il suo sostituto diventi, come De Simone (napoletano), più Messinese dei messinesi. Noi comunque andiamo avanti!”.

