3 Agosto 2019 12:24

Messina: auto in fiamme mentre stava percorrendo il viale Regina Margherita nei pressi dell’istituto Ignatianum, le immagini

Auto in fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, mentre stava percorrendo il viale Regina Margherita nei pressi dell’istituto Ignatianum a Messina. La Bmw X6 è stata completamente divorata dalle fiamme. Sul posto prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia di Stato.

Valuta questo articolo