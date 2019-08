Messina, ambulantato selvaggio: nuovo blitz sul viale Europa con De Luca [FOTO e VIDEO]

8 Agosto 2019 10:19

Messina, nuovo blitz stamattina sul viale Europa: De Luca, Mondello e Musolino incontrano gli ambulanti

Nuovo blitz della Polizia Municipale di Messina sul viale Europa. Gli agenti della sezione Annona stamattina hanno passato al setaccio gli stand degli ambulanti, stavolta accompagnati dal sindaco De Luca, il vicesindaco Mondello e l’assessore Musolino. Sequestrati alcuni mezzi sprovvisti di copertura assicurativa. I venditori hanno espresso la volontà di regolarizzare le proprie posizioni e di trovare soluzioni che possano finalmente mettere fine ai contenziosi.

“Dopo le pubbliche scuse abbiamo ragionato su come regolarizzare la situazione“- racconta il sindaco- “Avendo registrato la volontà di mettersi in regola ci siamo confrontati sulla collocazione per la vendita nel rispetto delle norme di settore e del codice della strada. Sono orgoglioso di coloro che mettono da parte la prepotenza e scelgono il percorso della legalità e del rispetto delle istituzioni”.

