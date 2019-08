Messina: albero a rischio crollo nella villetta di San Licandro [FOTO]

19 Agosto 2019 14:29

Messina: albero a rischio crollo nella villetta di San Licandro

Un grosso albero all’interno della villetta di San Licandro è a rischio crollo. Il tronco dell’arbusto, come si evince nelle immagini a corredo dell’articolo, è visibilmente inclinato. La villetta, nella zona nord di Messina, come più volte segnalato versa in condizioni di incuria e degrado e già nel mese di luglio un altro albero si è schiantato in strada, per fortuna senza causare danni a cose e persone. Precarie anche le condizioni dei pali della pubblica illuminazione e dell’area giochi. Inoltre alcune delle panchine sono totalmente sommerse dalle erbacce infestanti. Nel mese di giugno un palo della luce, fortunatamente di notte, è crollato in prossimità dello scivolo.

Valuta questo articolo