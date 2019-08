Messina: terminati i lavori di restyling del Punto Verde Aics di Camaro [FOTO]

26 Agosto 2019 19:49

L’impianto di contrada Faraone è stato oggetto di un restyling estivo, che ha riguardato il sistema di illuminazione, la rete esterna e la pitturazione generale. Nelle prossime settimane sarà la volta degli spogliatoi. La struttura si presenta, quindi, pronta e funzionale per l’annata agonistica griffata AICS Messina e per l’inizio dell’attività delle scuole calcio cittadine

Il mese di settembre darà il via ufficiale alla nuova stagione calcistica dell’AICS Messina, che proporrà a novembre il “Trofeo AICS”, kermesse giovanile di riferimento per le società affiliate all’Associazione Italiana Cultura Sport. Due saranno gli impianti utilizzati per le varie manifestazioni: la palestra di via Gelone a Montepiselli è una struttura al coperto, mentre si potrà usufruire all’aperto del rinnovato campo “Punto Verde” di Camaro Superiore.

L’impianto di contrada Faraone è stato oggetto di un restyling estivo, che ha riguardato il sistema di illuminazione, la rete esterna e la pitturazione generale.

ùNelle prossime settimane sarà la volta degli spogliatoi. Il “Punto Verde” si presenta, quindi, pronto e funzionale per l’annata agonistica griffata AICS e per l’inizio dell’attività delle scuole calcio. L’utenza giornaliera ne sta già beneficiando, intanto, per la disputa di gare e tornei in orari anche serali.

“Siamo ormai pronti a ripartire ai nostri sostenuti ritmi – dichiara il presidente provinciale dell’AICS Lillo Margareci – il “Punto Verde” è adesso ancora più bello e permetterà ai ragazzi e a tutti coloro che vorranno giocare una partita tra amici di trascorrere ore di spensierato divertimento, in uno spazio adatto e confortevole. Gli appassionati hanno l’ulteriore l’opzione della palestra di Montepiselli, tradizionale “casa” del mondo sportivo e calcettistico cittadino. Come AICS siamo pronti ad accoglierli con grande entusiasmo e voglia di condividere con loro piacevoli ed aggregativi momenti”.

Valuta questo articolo