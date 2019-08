Messina in festa: per le vie delle città sfilano i Giganti Mata e Grifone [FOTO e VIDEO]

9 Agosto 2019 19:07

Messina in festa: un corteo festoso accoglie la sfilata dei Giganti per le vie della città

Un corteo festoso questo pomeriggio ha accompagnato la sfilata du Giganti ca Gigantissa. Questo pomeriggio a Messina si è tenuta la tradizionale passeggiata di Mata e Grifone, seguita da centinaia di cittadini che hanno preso parte al corteo organizzato con cori e danze folcloristiche.

I Giganti sono partiti dal deposito di via Catania e sono arrivati alla rotatoria Boris Giuliano di piazza Zaera, attraversando viale Europa. Alle 19.30, inizierà il semplice trasferimento tecnico di Mata e Grifone, continuando su viale Europa, via della Marina Russa sino alla complanare sud (Camaro San Paolo) dove riprenderà la tradizionale Passeggiata, con seguito di gruppi e balli, sino all’accesso dello svincolo autostradale “Messina Centro” per immettersi in via Comunale Camaro (complanare nord) verso piazza Fazio. Domenica 11, alle 7, da piazza Fazio, i Giganti saranno trasferiti a via Comunale Camaro, nello slargo in prossimità della sede della III Circoscrizione.

Lunedì i Giganti arriveranno a Piazza Unione Europea, martedì sfileranno in via Garibaldi

Lunedì 12, alle 14.30, Mata e Grifone, seguendo l’itinerario viale Europa, via Cesare Battisti e via Garibaldi arriveranno a piazza Unione Europea. Martedì 13, alle 21, nuova “passeggiata dei Giganti”, con gruppi folkloristici, da piazza Unione Europea lungo la carreggiata lato mare di via Garibaldi sino al viale Giostra, per fare ritorno sulla carreggiata lato monte sino all’intersezione con le vie Cicala e Trapani, con arrivo previsto intorno alle 24 a piazza Unione Europea. Lunedì 2 settembre infine il rientro da piazza Unione Europea al deposito in via Catania, attraverso le vie Garibaldi e Cesare Battisti, in senso contrario rispetto al normale transito veicolare.

