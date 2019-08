15 Agosto 2019 17:30

Maltempo in Calabria nel giorno di Ferragosto: violento temporale in pieno giorno a Tropea

Ferragosto compromesso dal maltempo in Calabria, come correttamente annunciato nei giorni scorsi dalle previsioni meteo: è una giornata instabile e perturbata in tutta la Regione, con temperature molto basse soprattutto in montagna. In pieno giorno, infatti, abbiamo appena +18/+19°C a Gambarie in Aspromonte e nelle località delle Serre di Fabrizia e Mongiana. Un violento temporale ha colpito Tropea nel primo pomeriggio, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

