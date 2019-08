Messina, incidente nella notte: auto si ribalta sulla Panoramica [FOTO]

15 Agosto 2019 14:20

Messina, incidente nella notte sulla Panoramica: un ferito

Incidente questa notte a Messina. M.P., mentre si trovava alla guida della sua Suzuki, subito dopo la galleria sulla Panoramica dello Stretto, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto. Il veicolo ha finito la sua corsa ribaltandosi sulla carreggiata. Il conducente ha riportato diverse contusioni e traumi, ma non è pericolo di vita. È stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato presso il vicino ospedale Papardo. Sul posto l’intervento della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco di Messina.

Valuta questo articolo