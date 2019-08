Terrificante incidente sulla litoranea a Messina: muore una ragazza di 15 anni [FOTO]

23 Agosto 2019 22:10

Terribile incidente sulla litoranea a Messina: perde la vita una giovanissima, era a bordo di una moto con il fratello

Tragico incidente a Messina sulla via Consolare Pompea, in direzione centro, all’altezza del civico 1865, dove un impatto tra un’auto e una Honda Cp125 R con a bordo due fratelli ha provocato la morte di una giovane di 15 anni A.D.D.. La ragazza è apparsa subito in gravi condizioni, trasportata in ospedale, è morta poco dopo per le ferite riportate. I due conducenti dell’auto, rimasti illesi, saranno sottoposti all’alcoltest come da prassi. Sulla dinamica: sembrerebbe che l’auto pare abbia fatto una manovra azzardata causando lo scontro con la moto. Sul posto i carabinieri, due ambulanze e la polizia municipale.

