Pauroso incidente nel giorno di Ferragosto sulla Messina-Catania: auto si ribalta, 34enne ferito [FOTO]

15 Agosto 2019 11:36

Pauroso incidente nel giorno di Ferragosto sulla Messina-Catania: auto si ribalta per cause ancora in corso di accertamento, un 34enne rimane ferito

Anche nel giorno di Ferragosto, sempre presente e attiva la professionalità dei Vigili del fuoco che li ha visti prontamente intervenire per un serio incidente stradale, fortunatamente senza vittime. La 1A è intervenuta alle ore 7:40 per incidente stradale di una vettura con alla guida un trentaquattrenne che, perdendo il controllo del mezzo, è uscito fuori dalla corsia dell’autostrada ME-CT direzione Catania, rovinandosi e capottando. Il malcapitato è stato messo nella barella spinale e consegnato al personale del 118 che era anche sul posto dell’accaduto. La dinamica dell’incidente autonomo non è stata ancora ben definita. Prima di rientrare, gli operatori del soccorso hanno messo in sicurezza la vettura e la zona circostante. Sul posto era presente anche la Polizia Stradale.

