Pauroso incidente a Messina nella notte: auto si ribalta in via Consolare Pompea [FOTO]

3 Agosto 2019 08:30

Pauroso incidente a Messina nella notte: un’auto si è ribaltata nei pressi del Blue Sky, feriti lievi

Gravissimo incidente stradale nella notte, intorno alle 3, a Messina nei pressi della discoteca Blue Sky in via Consolare Pompea. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata provocando alcuni feriti lievi. In alto la fotogallery completa.

