Forte maltempo in Sicilia: incubo alluvione a Messina [LIVE]

29 Agosto 2019 15:53

Maltempo in Sicilia: piogge torrenziali nel messinese tirrenico

Dopo tanto sole e bel tempo dalla tarda mattinata di oggi è arrivato il primo maltempo di fine estate in Sicilia e torna subito l’incubo alluvione a Messina. I temporali stanno avanzando da ovest verso est e non dovrebbero superare lo Stretto di Messina. Sono zone ad alto rischio di dissesto idrogeologico, già falcidiate dai fenomeni meteo estremi negli ultimi anni con drammatiche conseguenze sul territorio e sulla popolazione. Già ieri in Sicilia c’erano stati i primi acquazzoni, da Palermo a Catania, ma i fenomeni odierni sono più intensi.

