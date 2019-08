Capo d’Orlando: Piazza Matteotti gremita per il Food & Drink Fest [FOTO]

30 Agosto 2019 14:04

Parte bene il “Food & drinks fest” di Capo d’Orlando: stasera si continua con la gastronomia e la discoteca nazionale di Radio RTL 102.5

Il maltempo non ha scoraggiato il pubblico che ieri sera ha riempito Piazza Matteotti per il primo appuntamento con il “Food&Drinks Fest” e la grande discoteca nazionale di Radio RTL 102.5.

La festa di fine agosto, promossa dall’Associazione dei commercianti “Messina Incentro”, ha radunato centinaia di persone che hanno visitato gli stand allestiti nell’isola pedonale di Capo d’Orlando dedicati alla gastronomia e si sono divertite partecipando allo spettacolo di Sautufau e Andrea De Sabato.

Stasera si replica con l’esibizione del Glorius Quartet, mentre domani, sabato 31 agosto, spazio alla musica di Janez e domenica 1 settembre il gran finale con il dj Leo Lippolis.

All’interno del village, in vetrina ci sarà la nuova “Birra dello Stretto” e la “Cristalli di Sale” della birra Messina, oltre alle specialità dello street food siciliano, dalle panelle agli arancini, dalle braciole messinesi al pescespada.

