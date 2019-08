24 Agosto 2019 22:09

Messina, fiamme in un bar in via Tommaso Cannizzaro: provvidenziale intervento dei vigili del fuoco

Attimi di paura questa sera per i residenti di via Tommaso Cannizzaro, a Messina, per un incendio divampato in un bar della zona. Le fiamme si sono sprigionate da un frigorifero del locale e una fitta nube di fumo ha avvolto tutta la zona. Sul posto, oltre agli agenti di polizia, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, un’autobotte e un’autoscala. I danni al locale non sono ingenti. L’incendio è stato domato con rapidità e fortunatamente non si registrano feriti.

Valuta questo articolo